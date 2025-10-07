Movilidad y tecnología: la UDEM presenta proyectos de vanguardia en el GTI 2025

Durante esta cumbre —organizada por la Secretaría de Economía de Nuevo León, el Clúster Automotriz y la Iniciativa Nuevo León 4.0— se exhibieron proyectos de alto impacto como drones autónomos, un exoesqueleto robótico, un vehículo de hidrógeno y un rover de seis ruedas desarrollado como parte de un proyecto de la NASA. El objetivo fue compartir avances, ideas y visiones que aportan al desarrollo de la industria.

LA UDEM presentó proyectos de alto impacto como drones autónomos, un exoesqueleto robótico y un vehículo de hidrógeno. (Cortesía)

Carlos Atoche Kong, decano de la Escuela de Ingeniería y Tecnologías de la UDEM, puntualizó que en esta ocasión, el stand de la universidad se centró en presentar proyectos de tesis implementados por los estudiantes. Asimismo destacó la importancia que tiene el evento para el estado y su gran desarrollo industrial.

“La industria más importante de Monterrey es la automotriz, y este es el evento emblemático a nivel del estado, donde se ven esos temas, tanto la parte de transporte, automotriz, electromovilidad e innovación”, explicó

El directivo añadió que la institución educativa tiene presencia en el clúster automotriz, el clúster de software y el clúster de electrodomésticos, formando parte así del concepto triple hélice en donde participan de manera conjunta la iniciativa privada, el gobierno y la universidad.

