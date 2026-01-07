Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

El precio del petróleo cae por presión de EU para explotar recursos de Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Caracas entregará a Estados Unidos "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo", el cual se "venderá a precios de mercado".
mié 07 enero 2026 04:06 PM
petroleo-venezuela-mexico
El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, perdió un 1.22% hasta 59.96 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en febrero, cedió un 2.00% hasta 55.99 dólares. (Foto: Spencer Platt/Getty Images.)

Los precios del petróleo continuaron retrocediendo el miércoles ante los nuevos anuncios de Washington sobre el futuro de la explotación de las gigantescas reservas de hidrocarburos de Venezuela.

Publicidad

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, perdió un 1.22% hasta 59.96 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en febrero, cedió un 2.00% hasta 55.99 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Caracas entregará a Estados Unidos " entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo ", el cual se "venderá a precios de mercado".

Lee más

salida-acuerdo-de-paris-eu
Economía

Trump: Venezuela "entregará" hasta 50 millones de barriles de petróleo a EU

Esta decisión "no aumenta el suministro de petróleo de Venezuela, sino que simplemente lo redirige. China, el mayor comprador, tendrá que reemplazar esas entregas", explicó Simon Lack, de la firma Catalyst Energy Infrastructure Fund.

El gobierno estadounidense también anunció el miércoles que Washington controlará "por un período indefinido" la comercialización del petróleo venezolano y que aspiraba a aumentar la producción en el país, hoy de apenas un millón de barriles diarios.

Esta perspectiva de incorporar más barriles a un mercado cuya oferta ya se considera excedentaria, lo que está presionando los precios a la baja.

Lee más

Internacional

Venezuela anuncia negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo

Publicidad

Tags

Mercados cambiarios Venezuela Nicolás Maduro Intervención de EU en Venezuela

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad