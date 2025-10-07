Estudiantes de Arquitectura presentan 13 pabellones en la UDEM

De esta manera, los pabellones integraron elementos fundamentales de la arquitectura: el suelo, las envolventes y la cubierta, además de que consideraron factores variables: el asoleamiento, el viento, la lluvia y la naturaleza, por citar algunos.

Asimismo, exploraron diversos sistemas constructivos y formas de ensamblaje para que finalmente seleccionaran los materiales y procesos ideales para crear cada pabellón.

Adicionalmente, Catalina Lozano comentó que en este semestre los futuros arquitectos tuvieron el reto de trabajar con criterios de sustentabilidad, lo que implicó un mayor esfuerzo para plasmar sus propuestas.

Además de la orientación de Lozano, los jóvenes recibieron el acompañamiento académico de los catedráticos: Federico Quintanilla, Salvador Amaro, Arne Riekstins, Alejandra Díaz, Andrés Obregón, José Antonio Garza, Leticia Esquer y Luis Daniel Garza, así como el respaldo de las directivas Marta Mariscal y Rosaura López.

