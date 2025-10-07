Publicidad

Carrera

Estudiantes de Arquitectura presentan 13 pabellones en la UDEM

Con este proyecto, los jóvenes pudieron experimentar el proceso completo de diseño arquitectónico, desde la concepción creativa de una idea hasta su materialización.
mar 07 octubre 2025 09:45 AM
En colaboración con: UDEM
En este proyecto, los alumnos tuvieron el acompañamiento académico de los profesores de la UDEM. (Cortesía)

Como parte de su formación académica, estudiantes de segundo semestre de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad de Monterrey (UDEM) presentaron 13 propuestas arquitectónicas de pabellones diseñados para explorar el concepto del objeto arquitectónico y su construcción como espacio habitable.

La exposición forma parte del curso Estudio de Elementos del Diseño, impartido por la profesora Catalina Lozano, quien también coordinó esta iniciativa cuyo objetivo fue que los alumnos experimentaran el proceso completo de diseño arquitectónico, desde la concepción creativa de una idea hasta su materialización física.

De esta manera, los pabellones integraron elementos fundamentales de la arquitectura: el suelo, las envolventes y la cubierta, además de que consideraron factores variables: el asoleamiento, el viento, la lluvia y la naturaleza, por citar algunos.

Asimismo, exploraron diversos sistemas constructivos y formas de ensamblaje para que finalmente seleccionaran los materiales y procesos ideales para crear cada pabellón.

Adicionalmente, Catalina Lozano comentó que en este semestre los futuros arquitectos tuvieron el reto de trabajar con criterios de sustentabilidad, lo que implicó un mayor esfuerzo para plasmar sus propuestas.

Además de la orientación de Lozano, los jóvenes recibieron el acompañamiento académico de los catedráticos: Federico Quintanilla, Salvador Amaro, Arne Riekstins, Alejandra Díaz, Andrés Obregón, José Antonio Garza, Leticia Esquer y Luis Daniel Garza, así como el respaldo de las directivas Marta Mariscal y Rosaura López.

La exhibición de los pabellones se llevó a cabo en las instalaciones de la UDEM, al efectuar un recorrido que inició en la Puerta de la Creación del Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura y Diseño (CRGS), y contó con la presencia de familiares, amigos y docentes de los alumnos que presentaron sus proyectos.

“Estamos muy contentos con el esfuerzo realizado por los estudiantes, que no habría sido posible sin el apoyo de sus familiares y amigos”, comentó Catalina Lozano.

Este tipo de actividades contribuyen en el desarrollo académico de los universitarios y fortalecen habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación de ideas y el liderazgo profesional, que son competencias clave del modelo educativo de la UDEM, concluyó.

udem arquitectua 2.jpg

Cortesía
udem 4.jpg

Cortesía
UDEM ARQUITETURA 3.jpg

Cortesía

