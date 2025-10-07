Estudiantes de Arquitectura presentan 13 pabellones en la UDEM

Como parte de su formación académica, estudiantes de segundo semestre de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad de Monterrey (UDEM) presentaron 13 propuestas arquitectónicas de pabellones diseñados para explorar el concepto del objeto arquitectónico y su construcción como espacio habitable.
La exposición forma parte del curso Estudio de Elementos del Diseño, impartido por la profesora Catalina Lozano, quien también coordinó esta iniciativa cuyo objetivo fue que los alumnos experimentaran el proceso completo de diseño arquitectónico, desde la concepción creativa de una idea hasta su materialización física.