El legado de 94 años de Grupo Fórmula en México

Con un profundo compromiso con el deber de informar, el grupo se consolida como un referente innovador, bajo el lema "Damos poder a tu voz".
lun 27 octubre 2025 01:23 PM
Presentado por: Grupo Fórmula
Grupo Fórmula en su 94 aniversario
Grupo Fórmula une la tradición de la veracidad y la libertad de expresión con la digitalización de los medios de comunicación. (Cortesía)

Grupo Fórmula celebra su 94 aniversario en 2025 y se mantiene abriendo la conversación, con pilares como la pluralidad, la excelencia comunicativa y la innovación.

Durante casi un siglo de trayectoria, ha sido testigo y protagonista de los momentos que han definido a México. Esa herencia es la base de su compromiso actual, al reafirmar su labor en la construcción de un país y una sociedad mejor informada.

Y el lema “Damos poder a tu voz”, Grupo Fórmula lo convierte en una declaración para asumir la responsabilidad de encabezar el diálogo, en un ecosistema de medios de comunicación que incluye:

• Radio Fórmula: Con más de 100 emisoras propias y afiliadas, en México y el sur de Estados Unidos.

• Tele Fórmula: Con un alcance de alrededor de 41 millones de televidentes en México y Estados Unidos, canales digitales y diversas plataformas de streaming.

• Fórmula Digital: Se posiciona como el quinto sitio más leído del país y con un impacto de más de 37 millones de usuarios únicos mensuales. También es el segundo canal con mayor número de reproducciones en YouTube y el tercero con más visualizaciones de video en Facebook.

• Podcast: Diversificando su oferta de audio bajo demanda, supera los 2.7 millones de reproducciones mensuales.

• PM Onstreet: A través de estrategias segmentadas que fortalecen la visibilidad de las marcas, la división de publicidad exterior cuenta con más de 1,300 ubicaciones en la Ciudad de México y el área metropolitana.

• Next AI Solutions: Se convirtió en pionero al desarrollar una presentadora de noticias generada 100% con herramientas de inteligencia artificial (IA). Esta unidad proporciona servicios de producción audiovisual generativa, avatares inteligentes y plataformas de streaming potenciadas por la IA.

Además del contenido más completo y la programación más selecta, en Grupo Fórmula convergen los prestigiados líderes de opinión, un referente ineludible de análisis para sus audiencias.

Sus voces conectan de manera efectiva con millones de mexicanos dentro y fuera del país, asegurando que la información de calidad sea el hilo conductor para la comunidad hispanohablante global.

Con 94 años de historia, y la mirada en el futuro, Grupo Fórmula honra los valores que lo definen —veracidad, pluralidad y defensa de la libertad de expresión— mientras acelera su transformación digital.

