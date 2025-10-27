El legado de 94 años de Grupo Fórmula en México

Y el lema “Damos poder a tu voz”, Grupo Fórmula lo convierte en una declaración para asumir la responsabilidad de encabezar el diálogo, en un ecosistema de medios de comunicación que incluye:

• Radio Fórmula: Con más de 100 emisoras propias y afiliadas, en México y el sur de Estados Unidos.

• Tele Fórmula: Con un alcance de alrededor de 41 millones de televidentes en México y Estados Unidos, canales digitales y diversas plataformas de streaming.

• Fórmula Digital: Se posiciona como el quinto sitio más leído del país y con un impacto de más de 37 millones de usuarios únicos mensuales. También es el segundo canal con mayor número de reproducciones en YouTube y el tercero con más visualizaciones de video en Facebook.

• Podcast: Diversificando su oferta de audio bajo demanda, supera los 2.7 millones de reproducciones mensuales.

• PM Onstreet: A través de estrategias segmentadas que fortalecen la visibilidad de las marcas, la división de publicidad exterior cuenta con más de 1,300 ubicaciones en la Ciudad de México y el área metropolitana.

• Next AI Solutions: Se convirtió en pionero al desarrollar una presentadora de noticias generada 100% con herramientas de inteligencia artificial (IA). Esta unidad proporciona servicios de producción audiovisual generativa, avatares inteligentes y plataformas de streaming potenciadas por la IA.