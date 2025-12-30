Peso mexicano y bolsa ceden terreno tras minutas Fed

La moneda MXN= cotizaba en 17.9817 unidades, con una apreciación de un 0.12%, en una jornada de reducida liquidez debido al periodo vacacional de fin de año.

"En nuestra opinión, la proyección de una menor inflación, una tasa de desempleo estable y un mayor crecimiento de la actividad económica permitirán al Comité evaluar ajustes adicionales en 2026", dijo Valmex Casa Bolsa. "Estimamos que la tasa de fondos federales se mantenga sin cambios en la próxima reunión del 28 de enero", agregó.

En consonancia con la firma, los mercados asignaban una probabilidad de un 85% a que el banco central estadounidense conservaría las tasas en su actual nivel de un 3.50-3.75% en su decisión de enero, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC .MXX descendió un 1.51% a 64,358.80 puntos, según datos preliminares de cierre, revirtiendo sus ganancias iniciales.

Los títulos del operador del mercado bursátil Grupo BMV BOLSAA.MX encabezaron el retroceso, con un 3.87% menos a 36.97 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles PEOLES.MX, que restaban un 3.26% a 950 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años MX10YT=RR subió un punto base a un 9.00%, por el contrario la tasa a 20 años MX20YT=RR descendió uno, a un 9.53%.