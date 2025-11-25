Worldpay lidera la transformación digital de pagos en México

“La economía de México, al igual que la de muchos otros países latinoamericanos, está experimentando una expansión significativa, lo que presenta oportunidades relevantes para que las empresas globales y locales aprovechen ese crecimiento”, aseguró Juan Pablo D’Antiochia, gerente general de Worldpay para América Latina.

El directivo agregó que, al borrar fronteras del mundo digital, hacen posible que una organización venda en cualquier lugar desde una sola ubicación.

A nivel mundial, Worldpay colabora con siete de cada 10 minoristas, nueve de cada 10 aerolíneas líderes, ocho de cada 10 cadenas de comida rápida y siete de cada 10 grandes páginas de Internet.

“La región de América Latina, y en especial México, es de extrema relevancia para nosotros y seguiremos manteniendo una sólida estrategia de inversión”, afirmó el ejecutivo.

Worldpay procesa anualmente más de 50 mil millones de transacciones en 174 países y 135 monedas.

(Cortesía)

El uso de pagos digitales va en aumento

Aunque el uso del efectivo en México sigue siendo un desafío, también representa una oportunidad para fomentar la digitalización de los métodos de pago. Según el Global Payments Report 2025 de Worldpay , el uso de billeteras digitales en el comercio electrónico mexicano aumentó del 6% en 2014 al 28% en 2024, con una proyección de alcanzar el 37% para 2030.

De acuerdo con D’Antiochia, el país se ha consolidado como un mercado crucial para las operaciones de la compañía en la región, debido a hechos como el creciente uso de wallet digital y la adopción gradual y sostenida de las fintech en la vida financiera de sus habitantes.

“México es estratégico no solo por su tamaño, sino por su población joven, altamente digitalizada y por el papel del smartphone como catalizador de la transformación digital”, puntualizó el ejecutivo.