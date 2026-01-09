“La gente quería ver a Maduro preso”

Entrevisté a su creador, Ruben Dario, como se presenta en su cuenta de Instagram. La supuesta foto comenzó a circular en grupos de periodistas y chats personales poco después de las ocho de la mañana del sábado 3 de enero del 2026. Escoltado por dos agentes de la DEA con los rostros difuminados, Nicolás Maduro aparece al centro, desafiante. Caminaba como quien busca seguir retando a su opresor. Una imagen que ya pasó a la historia.

Muchos medios quisieron ganar la exclusiva con esa instantánea, cuya fuente no era oficial. Ni del Gobierno de Estados Unidos. Menos del venezolano. La publicaron y la inmediatez, nuevamente, hizo de las suyas. La duda quedó en el aire. Yo la recibí cerca de las ocho treinta. Casi tres horas antes que el Presidente Donald Trump publicara en Truth Social la primera imagen de Maduro con unos lentes negros de protección, de pie, a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima .

Hubo otros como The New York Times que decidieron esperar. ¿La razón? El rigor periodístico con el que manejan la difusión de imágenes. Incluso si éstas provienen de una oficina de prensa de cualquier gobierno.

A su redacción, a través de un periodista de dicho diario llegó una imagen en el que se ve a Maduro bajo custodia militar en un avión. La imagen provocó una duda casi inmediata por una segunda fila de ventanas al interior de la aeronave. ¿Sería la idónea para ilustrar una noticia que se regaba como pólvora?

Una ocurrencia…que pasó a la historia

Al pasar la imagen por herramientas de detección de Inteligencia Artificial (IA), incluida la tecnología SynthID de Google DeepMind, se identificaron marcas de agua digitales invisibles que confirman que la imagen fue generada o editada con Inteligencia Artificial. La creación fue de Dario, quien es oriundo de República Dominicana, diseñador gráfico de profesión, especializado en generar imágenes con IA. Además de la supuesta foto que creó, casi inmediatamente comenzaron a circular algunas otras. Sin embargo, ninguna causó tanto revuelo como la suya. “Ya había una imagen igual circulando en redes sociales”, dice en entrevista por WhatsApp.

Le pregunté qué lo había motivado a crear una imagen que, de antemano sabía, le daría la vuelta al mundo. “Vi que la gente quería ver a Maduro preso”, contestó tajantemente.

Y sí, no es un secreto a voces que el gobierno de Maduro ha sido catalogado como el de un dictador que se robó las elecciones presidenciales en 2025, persiguió a los líderes de la oposición y el país que gobernó hasta el pasado tres de enero ha vivido un éxodo histórico. Pero también, que su extracción, detención y/o secuestro no se ampara bajo ninguna ley del Derecho Internacional, sino todo lo contrario.

Dario reconoce que debió especificar que la imagen era simple y pura IA y no real. Además no la tenía en el tintero, ni tampoco planeaba hacer alguna secuencia política de Nicolás Maduro. Avecindado en Boston, cuenta: “Me desperté a las 5 am… y la preparé al instante. Todo fue rápido, vi la noticia y la creé”.

Sin embargo, gracias a esta imagen a su cuenta de Instagram se sumaron mil 700 seguidores. Y siguen llegando. Además, agrega que 2026 será un año crucial para la IA y que sus herramientas se convertirán en algo cotidiano. Justo por eso, le dejará “saber a las personas” si sus creaciones son retratos fidedignos o han sido editadas o creadas con alguna herramienta generativa.

Luego de esa imagen incluso se crearon videos dramáticos con IA en los que supuestamente se ve a Maduro en su última noche en Caracas, reflexionando y mirando al horizonte mientras su esposa, Cilia Flores y quien también fue detenida, lo contempla.

Una más. Hace unos días se hizo viral en X una fotografía de supuestos venezolanos en Nueva York que salieron a celebrar la captura de Maduro y fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus silgas en inglés). Sin embargo, la imagen la capturó el fotógrafo de Andrew Leyden, de Getty Images, el 16 de agosto de 2025. Medio año antes de la detención de Maduro.