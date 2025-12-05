Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Bespoke ad

ExxonMobil® optimiza la carga de combustible para flotas con Mobil Fleet Pro

La compañía integra combustible, lubricantes y una plataforma tecnológica basada en datos para optimizar el rendimiento, reducir costos operativos y profesionalizar la administración de flotillas.
vie 05 diciembre 2025 02:14 PM
Presentado por: Mobil
Foto de Alejandro García, director de Marketing para el negocio de combustibles de ExxonMobil en México, posando ante una replica de una bomba despachadora de gasolina antigua con logos de la marca.
Alejandro García, director de Marketing para el negocio de combustibles de ExxonMobil en México (Daniel Escutia)

El costo del gasolina o diésel representa el gasto más significativo para las flotas de vehículos de carga en México, por ello, la eficiencia operativa es una prioridad vital para las empresas del sector logístico, autotransporte y distribución.

En ese contexto, ExxonMobil evoluciona su papel en el mercado mexicano para ser un socio tecnológico para sus clientes, a través de su plataforma Mobil Fleet Pro , dedicada a la administración integral de flotillas.

Publicidad

Alejandro García, director de Marketing para el negocio de combustibles de ExxonMobil en México, explicó que la compañía se enfocó en impulsar la productividad de las empresas flotilleras, desarrollando una oferta integral que combina diésel y lubricantes de alto rendimiento con tecnología dedicada a recopilar y aprovechar los datos de consumo de las unidades para optimizar su operación.

En entrevista comentó que la plataforma nació directamente de las necesidades de los clientes, quienes buscaban no solo combustible de alta calidad, sino también control de su consumo, además de visibilidad y datos en tiempo real.

“El combustible es el insumo más importante de una flotilla, y queríamos asegurarnos de que nuestros clientes tuvieran acceso no solo a productos, sino también a información y tecnología que les ayudará a operar mejor”, señaló.

Combustible, lubricantes y datos

La experiencia de Mobil Fleet Pro se refuerza con productos como Mobil Diésel UBA (Ultra Bajo Azufre) y lubricantes de alto rendimiento como Mobil Delvac, combinados con una plataforma digital que centraliza datos de consumo, rutas, rendimiento y gasto por vehículo.

La propuesta de valor de la marca va más allá del suministro de insumos, se trata de un aliado dedicado a impulsar la productividad de todos sus clientes. “Somos mucho más que una compañía que comercializa lubricantes y combustibles. Queremos ayudar a las empresas a llegar más lejos, y eso hoy solo es posible si la operación está respaldada por datos que optimicen las operaciones”, afirmó García.

Otra de las virtudes de la plataforma radica en la posibilidad de eliminar el uso de efectivo o tarjetas individuales de las unidades. Mobil Fleet Pro integra sistemas para centralizar gastos y la facturación, al tiempo que ofrece métricas de desempeño que ayudan a tomar decisiones basadas en evidencia.

Publicidad

Una oferta adecuada para el mercado mexicano

ExxonMobil cuenta con más de 100 años de presencia en el negocio de lubricantes en el país, y desde hace ocho años se involucró también en el mercado de combustibles. Hoy, sus operaciones están conformadas por combustibles y lubricantes de alta calidad, una oferta complementada por tecnología con cobertura en 22 estados y las principales rutas comerciales del país, desde el puerto de Veracruz hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El crecimiento en infraestructura ha permitido que Mobil Fleet Pro esté disponible para empresas con operación local, regional o nacional. “Tenemos clientes con más de mil unidades que ya no manejan efectivo ni múltiples tarjetas. Hoy todo se administra de forma centralizada, con control de gasto, rendimiento y facturación. Ese es el valor real de la plataforma”, explicó García.

Entre los usuarios de la solución se encuentran flotillas de alimentos, logística, transporte público y empresas de reparto, algunas de ellas líderes nacionales en su categoría.

Además de tener un monitoreo constante y una mejor gestión en el consumo de combustible con Mobil Fleet Pro, la compañía ha construido todo un concepto con su Solución Integral, una apuesta que involucra además servicios y productos como los lubricantes Mobil Delvac, creados para dar el máximo rendimiento en cada kilómetro, lo que se traduce en más horas de operación y menos vehículos detenidos.

“Cada kilómetro extra que una unidad recorre, en lugar de estar en taller, es productividad. Por eso no solo proveemos productos: ofrecemos protocolos, análisis de laboratorio y monitoreo para asegurar el máximo desempeño”, afirmó el directivo.

Para ExxonMobil, el futuro del negocio de combustibles no solo está en la calidad del diésel o en el rendimiento del motor, sino en la capacidad de transformar los datos en información y con ello tomar las decisiones más eficientes.

“No queremos ser una compra transaccional para llenar el tanque. Queremos ofrecer tecnología y datos que ayuden a nuestros clientes a ser más exitosos”, dijo García.

Con infraestructura en expansión, servicios digitales integrados y un enfoque basado en eficiencia, Mobil Fleet Pro se consolida como una herramienta de valor para los sectores que mueven la economía del país.

Publicidad

Tags

Autotransporte de carga Autotransporte de pasajeros Exxon Mobil Corporation

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad