ExxonMobil® optimiza la carga de combustible para flotas con Mobil Fleet Pro

Alejandro García, director de Marketing para el negocio de combustibles de ExxonMobil en México, explicó que la compañía se enfocó en impulsar la productividad de las empresas flotilleras, desarrollando una oferta integral que combina diésel y lubricantes de alto rendimiento con tecnología dedicada a recopilar y aprovechar los datos de consumo de las unidades para optimizar su operación.

En entrevista comentó que la plataforma nació directamente de las necesidades de los clientes, quienes buscaban no solo combustible de alta calidad, sino también control de su consumo, además de visibilidad y datos en tiempo real.

“El combustible es el insumo más importante de una flotilla, y queríamos asegurarnos de que nuestros clientes tuvieran acceso no solo a productos, sino también a información y tecnología que les ayudará a operar mejor”, señaló.

Combustible, lubricantes y datos

La experiencia de Mobil Fleet Pro se refuerza con productos como Mobil Diésel UBA (Ultra Bajo Azufre) y lubricantes de alto rendimiento como Mobil Delvac, combinados con una plataforma digital que centraliza datos de consumo, rutas, rendimiento y gasto por vehículo.

La propuesta de valor de la marca va más allá del suministro de insumos, se trata de un aliado dedicado a impulsar la productividad de todos sus clientes. “Somos mucho más que una compañía que comercializa lubricantes y combustibles. Queremos ayudar a las empresas a llegar más lejos, y eso hoy solo es posible si la operación está respaldada por datos que optimicen las operaciones”, afirmó García.

Otra de las virtudes de la plataforma radica en la posibilidad de eliminar el uso de efectivo o tarjetas individuales de las unidades. Mobil Fleet Pro integra sistemas para centralizar gastos y la facturación, al tiempo que ofrece métricas de desempeño que ayudan a tomar decisiones basadas en evidencia.

