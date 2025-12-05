ExxonMobil® optimiza la carga de combustible para flotas con Mobil Fleet Pro

Una oferta adecuada para el mercado mexicano
ExxonMobil cuenta con más de 100 años de presencia en el negocio de lubricantes en el país, y desde hace ocho años se involucró también en el mercado de combustibles. Hoy, sus operaciones están conformadas por combustibles y lubricantes de alta calidad, una oferta complementada por tecnología con cobertura en 22 estados y las principales rutas comerciales del país, desde el puerto de Veracruz hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El crecimiento en infraestructura ha permitido que Mobil Fleet Pro esté disponible para empresas con operación local, regional o nacional. “Tenemos clientes con más de mil unidades que ya no manejan efectivo ni múltiples tarjetas. Hoy todo se administra de forma centralizada, con control de gasto, rendimiento y facturación. Ese es el valor real de la plataforma”, explicó García.
Entre los usuarios de la solución se encuentran flotillas de alimentos, logística, transporte público y empresas de reparto, algunas de ellas líderes nacionales en su categoría.
Además de tener un monitoreo constante y una mejor gestión en el consumo de combustible con Mobil Fleet Pro, la compañía ha construido todo un concepto con su Solución Integral, una apuesta que involucra además servicios y productos como los lubricantes Mobil Delvac, creados para dar el máximo rendimiento en cada kilómetro, lo que se traduce en más horas de operación y menos vehículos detenidos.
“Cada kilómetro extra que una unidad recorre, en lugar de estar en taller, es productividad. Por eso no solo proveemos productos: ofrecemos protocolos, análisis de laboratorio y monitoreo para asegurar el máximo desempeño”, afirmó el directivo.
Para ExxonMobil, el futuro del negocio de combustibles no solo está en la calidad del diésel o en el rendimiento del motor, sino en la capacidad de transformar los datos en información y con ello tomar las decisiones más eficientes.
“No queremos ser una compra transaccional para llenar el tanque. Queremos ofrecer tecnología y datos que ayuden a nuestros clientes a ser más exitosos”, dijo García.
Con infraestructura en expansión, servicios digitales integrados y un enfoque basado en eficiencia, Mobil Fleet Pro se consolida como una herramienta de valor para los sectores que mueven la economía del país.