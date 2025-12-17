Publicidad

Background check y Due Diligence: nuevos retos y paradigmas empresariales

La presión normativa por parte de instancias internacionales implica que las empresas revisen sus operaciones a fondo, para evitar sanciones. En el proceso, VP360° aporta soluciones en su plataforma.
mié 17 diciembre 2025 11:09 AM
Presentado por: VP360°
VP 360 Arturo Téllez
Arturo Téllez, presidente de VP360°, comentó que mediante las tecnologías basadas en IA y Data Science pueden verificar si una persona o empresa está en alguna lista sancionatoria a nivel global. (Cortesía)

En la actualidad, la seguridad es fundamental en el entorno empresarial para lograr negocios exitosos, por lo que las regulaciones y normatividad son más estrictas a nivel internacional y particularmente en Estados Unidos.

Para abordar este tema, Arturo Téllez, presidente de VP360°, empresa especializada en background check (verificación de antecedentes de las compañías) y Due Diligence (debida diligencia), conversó con Expansión acerca de los retos que hay en este ámbito y cómo se redefinen los estándares para verificar a las compañías.

Expansión (E): La clasificación de los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras, por parte del gobierno de Estados Unidos, ha representado un cambio radical en cómo las empresas abordan el cumplimiento normativo. ¿Qué impacto ha tenido esto en los procesos tradicionales de revisión de antecedentes y Due Diligence?

Arturo Téllez (AT): La transformación ha sido profunda. Antes, los procedimientos requerían recursos considerables, dedicados principalmente a revisiones iniciales con un alcance limitado y pocos controles periódicos. Todo eso cambió con la velocidad de acceso a la información y la necesidad de ser más proactivos. Ahora, las empresas deben contar con herramientas tecnológicas que les permitan realizar verificaciones en tiempo real, minimizando riesgos y protegiendo su integridad reputacional.

E: ¿Cómo influyen estos cambios en las estrategias internas de las compañías?

AT: Deben reinventar sus paradigmas de compliance. La idea de hacer una revisión una sola vez, al inicio de una relación, quedó atrás. Hoy, el monitoreo constante y la actualización inmediata son esenciales. La identificación temprana de vínculos con personas o empresas sancionadas es clave para evitar consecuencias de alto impacto, incluso en la continuidad operacional.

E: En ese contexto, 2025 parece ser un año crucial. ¿Qué predice el panorama para las empresas en relación con el cumplimiento de las normativas?

AT: Sin duda, 2025 marcará un antes y un después. La colaboración entre agencias federales de Estados Unidos, como la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (United States Immigration and Customs Enforcement, ICE), el Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FINCEN), ha sido contundente en la acción contra individuos y empresas, incluso en sectores considerados de altos estándares de compliance, como la banca.

Esto envía una señal clara: las empresas deben fortalecer sus procesos internos o corren alto riesgo de ser sancionadas o perder relaciones comerciales y su reputación.

E: ¿Qué tipo de sanciones se pueden aplicar en este sentido?

AT: Multas, acusaciones penales, congelamiento de cuentas, deportaciones, decomisos de bienes muebles e inmuebles y cancelación de visas.

E: ¿Qué avances tecnológicos facilitan el proceso de vigilancia y verificación?

AT: VP360° representa un avance significativo. Basada en la IA y la Data Science, permite verificar en segundos si una persona o empresa está en alguna lista negra o sancionatoria a nivel global, que suman más de 700. Es la más amplia del mercado y la única reconocida en México por el Departamento de Comercio de Estados Unidos para temas de Due Diligence. Además, emite soporte documental, sirve de repositorio y ofrece monitoreo y alertas 24/7, lo que la hace una herramienta indispensable para quienes buscan protegerse en este entorno cambiante.

E: ¿Cómo contribuye a este nuevo escenario de compliance una plataforma como VP360?

E: ¿Qué consejo le daría a las empresas que todavía utilizan procesos tradicionales de revisión?

AT: Que adopten herramientas tecnológicas avanzadas cuanto antes. La velocidad y precisión en la información ahora son decisivas. La implementación de plataformas como VP360° no solo cumple con los requerimientos legales y regulatorios, sino que también fortalece la reputación y la continuidad del negocio en un escenario internacional mucho más exigente.

Para conocer más sobre la plataforma VP360°, visita: www.vp360.com.mx

