Inegi lo hace oficial: el valor de la UMA en 2026 sube 3.69% a partir de esta fecha

La UMA es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

La UMA se establece conforme a la inflación del último mes del año previo. En diciembre del 2025, la inflación fue de 3.69% a tasa anual .

La UMA mensual será de 3,566.22 pesos y la anual de 42,794.64 pesos.

De acuerdo al Tecnológico de Monterrey, la UMA surgió en 2016 como alternativa al salario mínimo para ciertos cálculos legales y administrativos.

Su objetivo es desvincular algunos efectos financieros y fiscales del salario mínimo para evitar incrementos descontrolados en pagos como multass, impuestos y aportaciones al IMSSl.

Su actualización considera la inflación y se realiza cada año.