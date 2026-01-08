Publicidad

Economía

La UMA sube 3.69%, será de 117.31 pesos diarios en 2026

El Inegi anuncia el nuevo el valor de la UMA, que define el precio de algunas obligaciones, como las multas.
jue 08 enero 2026 08:57 AM
Inegi lo hace oficial: el valor de la UMA en 2026 sube 3.69% a partir de esta fecha
En el 2025, la inflación fue de 3.69%, según el Inegi. (Jimena Zavala/Jimena Zavala)

La Unidad de Medida de Actualización (UMA) subió 3.69% para 2026.

El Inegi dio a conocer que el valor diario de la UMA, que se utiliza para calcular el pago de algunas obligaciones como las multas, será de 117.31 pesos diarios a partir de febrero próximo.

La UMA es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

La UMA se establece conforme a la inflación del último mes del año previo. En diciembre del 2025, la inflación fue de 3.69% a tasa anual .

La UMA mensual será de 3,566.22 pesos y la anual de 42,794.64 pesos.

De acuerdo al Tecnológico de Monterrey, la UMA surgió en 2016 como alternativa al salario mínimo para ciertos cálculos legales y administrativos.

Su objetivo es desvincular algunos efectos financieros y fiscales del salario mínimo para evitar incrementos descontrolados en pagos como multass, impuestos y aportaciones al IMSSl.

Su actualización considera la inflación y se realiza cada año.

