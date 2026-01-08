¿Quién y de dónde era Renee Nicole Good, la mujer que ICE mató a tiros en Mineápolis?

Alistan protestas tras la muerte

La ciudad estadounidense se prepara para nuevas manifestaciones este jueves contra la policía migratoria, tras la muerte a tiros de una mujer el 7 de enero durante un operativo, un hecho que desató la indignación de los residentes locales.

Las imágenes del incidente muestran a un agente de ICE enmascarado intentando abrir la puerta del auto de la mujer, que intenta alejarse antes de que otro agente enmascarado disparara tres veces de frente contra la camioneta SUV Honda Pilot.

El vehículo perdió entonces el control y chocó contra otros autos estacionados, mientras los horrorizados transeúntes lanzaban insultos a los agentes federales.

Las imágenes quedaron grabadas en video en donde se observa su cuerpo ensangrentado se ve luego desplomado en el vehículo siniestrado.

Uno de los testigos del hecho, Brandon Hewitt, dijo a la cadena MS NOW que escuchó "tres disparos" y que "grabé muchos videos de cómo llevaban el cuerpo a la ambulancia".

Otro testigo entrevistado por la cadena local FOX9 describió una escena macabra.

"La pasajera que sobrevivió salió del coche cubierto de sangre", dijo el testigo, quien también aseguró que un hombre que se identificó como médico intentó acercarse a Good para auxiliarla pero los agentes del ICE lo impidieron.

¿De dónde era Renee Nicole Good?

La mujer de 37 años era originaria de Colorado Springs y recientemente se había mudado a Minneapolis. Medios locales documentaron que recién se mudó a esta ciudad para abrir un negocio. También residió en Kansas City, Misuri, y otros lugares antes de establecerse en Minneapolis, Minnesota.

También se documentó que tenía una hija de 15 años y dos hijos de 12 y 6 años, de acuerdo con The Washington Post. El menor de sus hijos lo procreó con Timmy Ray Macklin Jr., fallecido en 2023.

La madre de Good, Donna Ganger, dijo al Minnesota Star Tribune que su hija "probablemente estaba aterrada" al momento del incidente y que no buscaba enfrentamientos con agentes del ICE.

Good era una madre, poeta y amante del cine, según medios estadounidenses. Estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia.

Brian Hemphill, presidente de la Universidad Old Dominion, expresó en un comunicado que Good se graduó de esa institución en 2020 con un título en inglés y calificó su asesinato como "otro claro ejemplo de que el miedo y la violencia, lamentablemente, se han vuelto comunes en nuestra nación".

El gobierno del presidente Donald Trump se apresuró a afirmar que Good había intentado matar a los agentes atropellándolos, una postura que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó de "mierda", y pidió al ICE abandonar la ciudad.

El incidente se produjo durante una protesta contra las medidas impuestas por Trump contra la migración en esta ciudad del norteño estado de Minnesota.

Miles de manifestantes salieron a las gélidas calles de Minneapolis tras el tiroteo, portando carteles que decían "Fuera ICE de MPLS", una abreviatura común de la ciudad.

Según el periódico Minnesota Star Tribune, manifestantes convocaron varias protestas similares contra ICE este jueves, frente a un edificio del gobierno federal y en otros puntos de la ciudad.

Los agentes del ICE han recibido el encargo de detener y deportar a un número sin precedentes de migrantes indocumentados en medio de críticas de haberse convertido en una fuerza paramilitar a las órdenes de Trump.