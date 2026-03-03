Solo 2 de 14 chatbots venden en el e-commerce mexicano

A diferencia de los chatbots tradicionales, estos sistemas no solo responden preguntas, sino que planifican, razonan y ejecutan tareas completas. Pueden buscar productos, comparar precios, aplicar descuentos y cerrar la compra sin que el usuario navegue paso a paso, pero en números concretos los retailers aún usan chatbots, que además no logran vender.

De acuerdo con Marco Pieck, field marketing manager de Google Cloud en México, la brecha de efectividad a la hora de completar una venta es muy amplia.

“Analizamos 30 de los principales e-commerce de América Latina y recopilamos más de 16 millones de datos entre junio y agosto de 2025 donde vimos que muchas plataformas aún no resuelven fricciones básicas en búsqueda, velocidad y atención al cliente”, precisó Pieck.

Datos del estudio que la empresa hizo recientemente, enfocado en el retail mexicano, apuntan que sólo dos de 14 chatbots son capaces de hacer una venta.

En Estados Unidos, plataformas de IA representarán 1.5% del e-commerce retail en 2026, es decir, unos 20,900 millones de dólares, y casi seis de cada 10 consumidores jóvenes dicen confiar en agentes para comparar precios y recomendar opciones, según eMarketer, por lo que el panorama latinoamericano revela una brecha estructural.

