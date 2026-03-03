Cuándo se regalan flores amarillas en marzo y por qué empezó esta tradición

¿Qué día de marzo se regalan flores amarillas y cuál es el motivo?

El 21 de marzo es la fecha en la que, según la tendencia viral en redes sociales, se acostumbra regalar flores amarillas en varios países, incluido México.

Se popularizó a partir de la canción “Flores Amarillas” de la telenovela argentina Floricienta, cuya escena convirtió el gesto en un símbolo romántico asociado al deseo de recibir ese tipo de flores como muestra de amor. Con el paso de los años, la referencia fue retomada por usuarios en plataformas digitales y vinculada al 21 de marzo, fecha que además coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio norte.

La combinación entre cultura pop y cambio de estación fortaleció el significado del gesto, que para muchas personas representa amor, ilusión, esperanza o celebración de nuevas etapas.

¿Por qué en otros países se regalan el 21 de septiembre?

Países como Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil y Ecuador, la costumbre también se mantiene, pero el 21 de septiembre.

En este caso, la fecha coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio sur. Aunque el origen cultural sigue estando relacionado con la canción de Floricienta, la adaptación al calendario local hizo que el gesto se trasladara a septiembre en lugar de marzo.

¿Qué flores amarillas se pueden regalar?

Existen diversas opciones para quienes desean participar en esta tendencia. Cada variedad transmite matices distintos:

- Girasoles: su capacidad de seguir al sol simboliza vitalidad y dinamismo, por lo que se encuentran entre los ramos más solicitados.

- Orquídeas: aportan elegancia y variedad cromática, adecuadas tanto para un regalo formal como personal.

- Tulipanes: se asocian con frescura y esperanza.

- Gerberas: transmiten optimismo gracias a sus pétalos amplios y tonos intensos.

- Lirios: evocan pureza y renovación.

- Crisantemos: se relacionan con abundancia y alegría, lo que los convierte en una alternativa versátil.