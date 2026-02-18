Conoce el costo oculto de no comparar tu crédito

Los números lo confirman. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 (ENIF) indica que únicamente el 30.1% de la población de 18 a 70 años comparó su último crédito adquirido. De ese porcentaje, casi la mitad (54.4%) utilizó el Costo Anual Total (CAT) antes de adquirirlo.

Para dimensionarlo, un ejemplo simple: en un crédito de 200,000 pesos a 36 mensualidades, la diferencia entre contratar un producto con un Costo Anual Total (CAT) del 18%, frente a uno del 45%, puede traducirse en aproximadamente 94,000 pesos extra pagados en intereses y comisiones.

En otras palabras, esto provoca que dos personas con perfiles financieros similares terminen pagando montos radicalmente distintos por exactamente la misma cantidad del préstamo.

Contrario a lo que ocurre con seguros o vuelos, en los créditos existe una notable falta de comparación. Es vital entender que comparar no se limita a fijarse en la tasa; implica revisar el CAT, el plazo, la flexibilidad de pagos y, sobre todo, el costo real al concluir el financiamiento.

Además, el sistema bancario tradicional tiende a operar bajo productos estandarizados. Es decir, el cliente no siempre recibe una tasa basada exclusivamente en su perfil de riesgo real, sino una tasa asociada a un tipo de producto específico, que incluye costos operativos, intermediarios y estructuras internas que encarecen el financiamiento.

Como resultado, han surgido modelos distintos a dicho esquema bancario. Las plataformas de financiamiento colectivo, también conocidas como peer-to-peer lending, permiten conectar directamente a personas que requieren un crédito con inversionistas que buscan rendimientos. Esto reduce intermediarios y, en muchos casos, los costos relacionados con el préstamo.