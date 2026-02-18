¿Cómo quitar la alerta sísmica de mi celular? Pasos para desactivar el sonido en iPhone y Android

México y las placas tectónicas
La Secretaría de Protección Civil de la CDMX recuerda que el riesgo sísmico depende de la cercanía a las fallas activas, al tipo de suelo, a la edad y diseño de las edificaciones y en gran medida de la cantidad, tipo de asentamientos humanos localizados en el lugar, heterogeneidad y comportamiento de los suelos, así como a la diversidad de los asentamientos humanos.
México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registran gran parte de los sismos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.
La región de Mesoamérica, que abarca México y Centroamérica, se caracteriza por su alta actividad tectónica, resultado de la subducción de la placa de Cocos a lo largo de la Trinchera Mesoamericana. En el sur y oeste de México, la tectónica es más compleja debido a que es controlada por la subducción de la placa de Cocos bajo las placas de Norte América y del Caribe en el sureste.