Revista Digital
Tendencias

¿Cómo quitar la alerta sísmica de mi celular? Pasos para desactivar el sonido en iPhone y Android

Usuarios de redes sociales admiten que el sonido de la alarma en sus teléfonos móviles les genera demasiado nerviosismo.
mié 18 febrero 2026 11:17 AM
La alerta sísmica gubernamental es un sonido que para muchas personas resulta molesto, por lo que buscan la opción de desactivarla. (Foto: Especial)

"No sé cómo desactivarla, me espantó mucho”. Este es un comentario común en redes sociales después de algún sismo o simulacro.

Para prevenir a la ciudadanía, el gobierno federal implementó la activación de una alerta sísmica en los teléfonos móviles, lo que resulta incómodo para algunas personas, quienes desean desactivarla.

¿Cómo desactivar la alerta sísmica en Android?

1.- Ir a Ajustes

ajustes-android-desactivar-alerta-sismica.jpeg
En Android, debes ir a la parte de "Ajustes". (Foto: Especial)

2.- Seguridad y emergencia

alertas-emergencia-inalambricas-desactivar-android.jpeg
Ubicar en dónde está el aviso de emergencias. (Foto: Especial )

4.- Alertas de emergencia

alertas-activas-telefonos-android.jpeg
Deslizar hacia la izquierda para desactivar las alertas activas e Android. (Foto: Especial )

5.- Desactivarla

desactivacion-alertas-sismicas-android.jpeg
Desactivar alertas sísmicas en Android. (Foto: Especial)

¿Cómo desactivar la alerta sísmica en iPhone?

1.- Notificaciones

2.- Deslizate hacia abajo

3.- Desactiva las opciones: "Alertas gubernamentales" o "Alertas de emergencia".

alertas-activas-iphone.jpg
Se debe recorrer el botón hacia la izquierda para descativar las alertas de emergencia en teléfonos iPhone. (Foto: Especial)

Es importante resaltar que al desactivarla la alerta, se desactivan las demás, como la Alerta Amber, por ejemplo.

Desactivación de alertas en teléfonos celulares con sistema operativo Android. (Foto: Especial)

alerta-sismos-android.jpeg
Al desactivar las alertas sísmicas, se desactivan las demás que estén en el dispositivo móvil. (Foto: Especial )

Así se activa la alerta sísmica

La Alerta Sísmica se activa automáticamente cuando las estaciones instaladas en la costa de Guerrero detectan el inicio de un sismo de gran magnitud y envían la señal.

Además, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) activa la alerta sísmica si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida para cada ciudad.

¿Cuándo se activa la alerta sísmica?

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.

México y las placas tectónicas

La Secretaría de Protección Civil de la CDMX recuerda que el riesgo sísmico depende de la cercanía a las fallas activas, al tipo de suelo, a la edad y diseño de las edificaciones y en gran medida de la cantidad, tipo de asentamientos humanos localizados en el lugar, heterogeneidad y comportamiento de los suelos, así como a la diversidad de los asentamientos humanos.

México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registran gran parte de los sismos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.

La región de Mesoamérica, que abarca México y Centroamérica, se caracteriza por su alta actividad tectónica, resultado de la subducción de la placa de Cocos a lo largo de la Trinchera Mesoamericana. En el sur y oeste de México, la tectónica es más compleja debido a que es controlada por la subducción de la placa de Cocos bajo las placas de Norte América y del Caribe en el sureste.

Alerta sísmica Ciudad de México

