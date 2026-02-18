El legendario doblaje mexicano está en vilo: pide incentivos fiscales como los que el gobierno dará a Netflix

“Esta nueva política cinematográfica habla de posproducción, pero eso no es doblaje. Se refiere a una cadena dentro de la misma etapa de un proyecto audiovisual y por eso esta propuesta definitivamente no está tocando a los presupuestos de doblaje”, lamentó Alejandra Valdez, responsable institucional de la Asociación Nacional de Profesionales del Doblaje (ANPROD).

Aunque el gobierno anunció la semana pasada una iniciativa de Ley para proteger el trabajo de los actores de doblaje de la Inteligencia Artificial (IA), como un intento por respaldar a toda la industria audiovisual, el sector considera que los incentivos fiscales son otro elemento urgente para fortalecer su competitividad.

En la actualidad las empresas de streaming como Netflix, HBO, Disney y Prime Video, demandan mayores contenidos doblados en el idioma español debido a que las audiencias prefieren mirar una programación en esa lengua.

Solo en América Latina el 90% del contenido audiovisual se consume doblado. Y México es líder en este sector, controlando el 60% del mercado de doblaje en español a nivel mundial, según el Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje (CEMID), de ahí la relevancia de esta industria a nivel nacional.

Pero la falta de presupuestos robustos para modernizar de manera asidua los estudios a nivel tecnológico dificulta la captación de proyectos de doblaje de las grandes empresas de entretenimiento. A esto se agrega que plataformas y estudios cinematográficos suelen priorizar mercados que ofrecen beneficios tributarios específicos para el doblaje, como ocurre en Colombia y Argentina.