México 2026: el reto no es organizar el torneo de futbol, es apostar por el talento

De acuerdo con el exclavadista y medallista olímpico, este grado de exigencia requiere fortaleza psicológica, disciplina cotidiana y la decisión de medirse frente a los mejores del mundo.

Platas recordó que, durante años, prevaleció la percepción de que ciertas potencias eran insuperables en especialidades acuáticas, una idea que comenzó a cambiar cuando los atletas mexicanos transformaron su enfoque competitivo y asumieron el reto de prepararse para ganar.

Dicha transición, afirmó, no quedó en historias individuales. Paulatinamente, contribuyó a afianzar una tradición que hoy mantiene al país como referente mundial en distintas pruebas acuáticas.

Junto con la preparación técnica y mental, destacó la importancia de contar con respaldos institucionales capaces de acompañar trayectorias completas y no solo momentos aislados.

“Hoy vemos marcas, como Banco Azteca, que creen en los deportistas en horizontes de largo plazo, de años. Esa confianza hace diferencia”, aseveró Platas al referirse a la evolución del patrocinio a los atletas en México.