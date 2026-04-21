México 2026: el reto no es organizar el torneo de futbol, es apostar por el talento

En el Foro Empresarial “La Economía del Futbol”, los ponentes coincidieron en que el mayor desafío para México no termina en la organización del máximo torneo deportivo, ni en la cancha, sino en capitalizar el momento para consolidar el talento nacional con visión de largo plazo, disciplina y modelos de apoyo consistentes.
En este evento, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) con participación de Banco Azteca, Fernando Platas señaló que competir al más alto nivel exige mucho más que condiciones físicas.