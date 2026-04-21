Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Bespoke ad

México 2026: el reto no es organizar el torneo de futbol, es apostar por el talento

Fernando Platas y Alberto Duque coincidieron en que el patrocinio deportivo de largo plazo es clave para que México convierta la coyuntura en un ecosistema competitivo y sostenible.
mar 21 abril 2026 12:37 PM
Presentado por: Banco Azteca
Foro Empresarial “La Economía del Futbol”, realizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)
Fernando Platas, exclavadista y medallista olímpico, estuvo presente en el Foro Empresarial “La Economía del Futbol”, realizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y con participación de Banco Azteca. (Cortesía)

En el Foro Empresarial “La Economía del Futbol”, los ponentes coincidieron en que el mayor desafío para México no termina en la organización del máximo torneo deportivo, ni en la cancha, sino en capitalizar el momento para consolidar el talento nacional con visión de largo plazo, disciplina y modelos de apoyo consistentes.

En este evento, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) con participación de Banco Azteca, Fernando Platas señaló que competir al más alto nivel exige mucho más que condiciones físicas.

Publicidad

De acuerdo con el exclavadista y medallista olímpico, este grado de exigencia requiere fortaleza psicológica, disciplina cotidiana y la decisión de medirse frente a los mejores del mundo.

Platas recordó que, durante años, prevaleció la percepción de que ciertas potencias eran insuperables en especialidades acuáticas, una idea que comenzó a cambiar cuando los atletas mexicanos transformaron su enfoque competitivo y asumieron el reto de prepararse para ganar.

Dicha transición, afirmó, no quedó en historias individuales. Paulatinamente, contribuyó a afianzar una tradición que hoy mantiene al país como referente mundial en distintas pruebas acuáticas.

Junto con la preparación técnica y mental, destacó la importancia de contar con respaldos institucionales capaces de acompañar trayectorias completas y no solo momentos aislados.

“Hoy vemos marcas, como Banco Azteca, que creen en los deportistas en horizontes de largo plazo, de años. Esa confianza hace diferencia”, aseveró Platas al referirse a la evolución del patrocinio a los atletas en México.

Publicidad
Foro Empresarial “La Economía del Futbol”
Fernando Platas aseguró que los aliados institucionales marcan la diferencia en la construcción de trayectorias deportivas sólidas. (Cortesía)

Por su parte, Alberto Duque, director de Patrocinios de Banco Azteca, dijo que el deporte comparte necesidades con cualquier sector productivo: planeación, certidumbre y acceso a recursos en el tiempo preciso.

El ejecutivo indicó que, bajo esa lógica, el sistema financiero puede contribuir al desarrollo de diversas ramas, al participar en procesos sostenidos que permitan transformar talento en resultados duraderos.

El análisis se dio en una oportunidad clave para el país, cuando la atención vuelve a centrarse en su rol como organizador de competencias internacionales.

Para los participantes, el reto va más allá de la derrama económica inmediata: consiste en aprovechar la coyuntura para fortalecer un ecosistema deportivo sólido y sostenible.

Con iniciativas de esta naturaleza, Banco Azteca se suma a una conversación cada vez más relevante sobre cómo impulsar el talento nacional, mediante esquemas de acompañamiento de largo alcance.

Publicidad

Tags

Banco Azteca Industria del Deporte

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad