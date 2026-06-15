Beyond ONE apuesta por TaaS para transformar el mercado OMV

OXIO destaca en la capa de backend/plataforma, aportando claridad temprana a la arquitectura modular de telecomunicaciones y al modelo TaaS basado en APIs.
La pregunta es si esa arquitectura puede sostener rendimiento y flexibilidad en operaciones multimercado a gran escala, y qué tan profundamente está integrada la IA para habilitar inteligencia en tiempo real, automatización y optimización continua más allá del backend.
Totogi sobresale en BSS/monetización y datos e IA, con un sofisticado modelo de charging-as-a-service y fuertes capacidades de inteligencia artificial. La pregunta es si ese modelo puede mantenerse adaptable a medida que la evolución de la plataforma depende de ecosistemas subyacentes.
Amdocs aporta profundidad en BSS y madurez operativa, ofreciendo una plataforma integral y probada durante décadas. La pregunta es si ese modelo se alinea con operadores que necesitan mantenerse ágiles, eficientes y ligeros en múltiples mercados. Cada uno de estos actores define cómo luce la excelencia en una capa específica.
Beyond ONE está construido de forma diferente. Opera de manera nativa, integrada y a escala en todas las capas. Infraestructura, núcleo de telecomunicaciones, backend, monetización, IA, experiencia y operaciones no están ensamblados como piezas separadas; fueron diseñados como un único sistema.
Y, de forma crítica, la IA está incorporada en cada capa, impulsando la toma de decisiones en tiempo real, personalización, automatización y optimización continua.
Eso es lo que lo convierte en una plataforma de clase mundial. No se trata de liderazgo en una sola capa, sino del control completo e inteligente de toda la plataforma.
E: ¿Cómo redefine Beyond ONE el concepto de TaaS?
NA: Beyond ONE fue construida de otra manera. Opera nativamente, de forma cohesionada y a escala, en todas las capas. Infraestructura, core telco, backend, monetización, IA, experiencia y operación no están pegados entre sí; están diseñados como un solo sistema.
Y, de manera crítica, la IA está integrada en cada capa, impulsando la toma de decisiones en tiempo real, la personalización, la automatización y la optimización continua. Tener control completo e inteligente de toda la plataforma es lo que la hace de clase mundial.