Beyond ONE apuesta por TaaS para transformar el mercado OMV

Para Naorus Abdulghani, Group CTO de Beyond ONE, este panorama coloca la oferta Telecom-as-a-Service (TaaS) como el nuevo Software-as-a-Service (SaaS) en la región. En entrevista profundizó acerca de este concepto que cambia las reglas del juego en la arquitectura de plataformas.

EXPANSIÓN: ¿Cómo defines la diferencia entre Telecom-as-a-Service (TaaS) y Software-as-a-Service (SaaS)?

NAORUS ABDULGHANI: En Telecom, SaaS ha significado tomar un sistema BSS o de cobranza ya existente, ponerlo en la nube y llamarlo servicio. Tiene valor real, pero no cambia de fondo el modelo operativo. Sigues siendo un inquilino dentro de la arquitectura de alguien más. En cambio, TaaS se trata de construir capas modulares y componibles de servicio que permitan avanzar al ritmo de la demanda del cliente y no del proveedor.

E: ¿Qué se requiere para construir una telco preparada para el futuro en la era de la inteligencia artificial?

NA: Implica dominar un stack completo de capacidades: infraestructura (cloud, capacidad de cómputo, escalabilidad), núcleo de telecomunicaciones/red (SIM, eSIM, aprovisionamiento, conectividad), backend/plataforma (APIs, orquestación, arquitectura modular), BSS/monetización (cobros, facturación, catálogo de productos), datos e IA (inteligencia en tiempo real, automatización, toma de decisiones), experiencia (customer journeys, aplicaciones, plataforma para desarrolladores) y operaciones a escala (multimercado, cumplimiento, confiabilidad y eficiencia).

Hoy, distintos actores sobresalen en diferentes partes de este stack. Por ejemplo, Circles ha construido una posición sólida en infraestructura y arquitectura cloud-native, ayudando a redefinir cómo pueden verse las plataformas telco modernas.

La pregunta es si esa base puede seguir evolucionando eficazmente a medida que aumentan la escala, la diversidad de mercados y la complejidad operativa.