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Beyond ONE apuesta por TaaS para transformar el mercado OMV

La empresa global de conectividad digital, con operaciones en Medio Oriente, África y América Latina, apuesta por el modelo Telecom-as-a-Service en el segmento de los operadores móviles virtuales.
lun 15 junio 2026 03:30 PM
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Presentado por: Beyond ONE
Concepto de red de comunicación
Naorus Abdulghani, Group CTO de Beyond ONE, abordó cómo su plataforma unificada e impulsada por la inteligencia artificial (IA) supera al Software-as-a-Service (SaaS) tradicional, ofreciendo flexibilidad y velocidad para mercados diversos. (Shutterstock)

Los competidores OMV (Operador Móvil Virtual) continúan ganando popularidad en el país. Esto es notable en el crecimiento acelerado en el mercado, ya que en un periodo de apenas cuatro años han acaparado una relevante parte del pastel de las telecomunicaciones, pasando de representar el 2.52% en 2020 al 16% en 2024, con 21 millones de líneas.

En 2023, México tenía al menos 124 operadores móviles virtuales activos, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Con ello, el sector de los OMV en América Latina ha dejado de ser un nicho, convirtiéndose en un ecosistema en maduración al pasar de modelos basados en precio a negocios de servicios impulsados por plataformas.

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Para Naorus Abdulghani, Group CTO de Beyond ONE, este panorama coloca la oferta Telecom-as-a-Service (TaaS) como el nuevo Software-as-a-Service (SaaS) en la región. En entrevista profundizó acerca de este concepto que cambia las reglas del juego en la arquitectura de plataformas.

EXPANSIÓN: ¿Cómo defines la diferencia entre Telecom-as-a-Service (TaaS) y Software-as-a-Service (SaaS)?

NAORUS ABDULGHANI: En Telecom, SaaS ha significado tomar un sistema BSS o de cobranza ya existente, ponerlo en la nube y llamarlo servicio. Tiene valor real, pero no cambia de fondo el modelo operativo. Sigues siendo un inquilino dentro de la arquitectura de alguien más. En cambio, TaaS se trata de construir capas modulares y componibles de servicio que permitan avanzar al ritmo de la demanda del cliente y no del proveedor.

E: ¿Qué se requiere para construir una telco preparada para el futuro en la era de la inteligencia artificial?

NA: Implica dominar un stack completo de capacidades: infraestructura (cloud, capacidad de cómputo, escalabilidad), núcleo de telecomunicaciones/red (SIM, eSIM, aprovisionamiento, conectividad), backend/plataforma (APIs, orquestación, arquitectura modular), BSS/monetización (cobros, facturación, catálogo de productos), datos e IA (inteligencia en tiempo real, automatización, toma de decisiones), experiencia (customer journeys, aplicaciones, plataforma para desarrolladores) y operaciones a escala (multimercado, cumplimiento, confiabilidad y eficiencia).

Hoy, distintos actores sobresalen en diferentes partes de este stack. Por ejemplo, Circles ha construido una posición sólida en infraestructura y arquitectura cloud-native, ayudando a redefinir cómo pueden verse las plataformas telco modernas.

La pregunta es si esa base puede seguir evolucionando eficazmente a medida que aumentan la escala, la diversidad de mercados y la complejidad operativa.

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OXIO destaca en la capa de backend/plataforma, aportando claridad temprana a la arquitectura modular de telecomunicaciones y al modelo TaaS basado en APIs.

La pregunta es si esa arquitectura puede sostener rendimiento y flexibilidad en operaciones multimercado a gran escala, y qué tan profundamente está integrada la IA para habilitar inteligencia en tiempo real, automatización y optimización continua más allá del backend.

Totogi sobresale en BSS/monetización y datos e IA, con un sofisticado modelo de charging-as-a-service y fuertes capacidades de inteligencia artificial. La pregunta es si ese modelo puede mantenerse adaptable a medida que la evolución de la plataforma depende de ecosistemas subyacentes.

Amdocs aporta profundidad en BSS y madurez operativa, ofreciendo una plataforma integral y probada durante décadas. La pregunta es si ese modelo se alinea con operadores que necesitan mantenerse ágiles, eficientes y ligeros en múltiples mercados. Cada uno de estos actores define cómo luce la excelencia en una capa específica.

Beyond ONE está construido de forma diferente. Opera de manera nativa, integrada y a escala en todas las capas. Infraestructura, núcleo de telecomunicaciones, backend, monetización, IA, experiencia y operaciones no están ensamblados como piezas separadas; fueron diseñados como un único sistema.

Y, de forma crítica, la IA está incorporada en cada capa, impulsando la toma de decisiones en tiempo real, personalización, automatización y optimización continua.

Eso es lo que lo convierte en una plataforma de clase mundial. No se trata de liderazgo en una sola capa, sino del control completo e inteligente de toda la plataforma.

E: ¿Cómo redefine Beyond ONE el concepto de TaaS?

NA: Beyond ONE fue construida de otra manera. Opera nativamente, de forma cohesionada y a escala, en todas las capas. Infraestructura, core telco, backend, monetización, IA, experiencia y operación no están pegados entre sí; están diseñados como un solo sistema.

Y, de manera crítica, la IA está integrada en cada capa, impulsando la toma de decisiones en tiempo real, la personalización, la automatización y la optimización continua. Tener control completo e inteligente de toda la plataforma es lo que la hace de clase mundial.

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E: Cuando se opera a esa escala y en varios países, ¿cuál es el verdadero reto tecnológico?

NA: Al tener presencia en siete países, con diversos socios de red, entornos regulatorios y comportamientos de consumo, con una arquitectura de plataforma compartida debajo, la ecuación cambia por completo.

Si quieres moverte a la velocidad que exige el mercado, tienes que apropiarte de más partes de la estructura de capas tecnológicas. No de todo, no de la infraestructura de red, pero sí de la capa que está entre la red y la experiencia del cliente, porque depender de ciclos de actualización de un proveedor y de procesos de solicitudes de cambio cuando necesitas responder a lo que pasa simultáneamente en siete mercados distintos, simplemente no funciona.

E: ¿Por qué Beyond ONE eligió desarrollar su propio TaaS?

NA: Una plataforma TaaS propietaria, una que poseemos, evolucionamos y controlamos, es el motor que hace real la promesa de “suscríbete una vez, obtén servicios de múltiples fuentes y paga solo por lo que usas”.

Lo que las plataformas existentes no nos daban era la combinación de flexibilidad, escala y velocidad de iteración que necesitábamos para manejar millones de usuarios concurrentes sin degradación.

Con el desarrollo asistido por IA, hoy podemos diseñar, prototipar, probar e iterar nuevas capacidades de plataforma a un ritmo que antes simplemente no era posible.

La IA movió la curva de costo y tiempo para construir. Los requisitos rígidos que antes hacían que el desarrollo a la medida fuera lento y caro ya no representan la misma limitante.

La ventaja es mayor cuando tienes los datos y el contexto operativo para entrenarla y ajustarla correctamente. Nosotros tenemos siete millones de suscriptores generando datos reales de uso, señales reales de comportamiento y preferencias reales de servicio.

Ese dato es la materia prima para experiencias de servicio verdaderamente personalizadas e impulsadas por la IA.

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Tecnología Telecomunicaciones

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