Crisis del cacao pierde fuerza, aunque el chocolate seguirá con precios altos

De acuerdo con un análisis de Cacao Lab René González, la recuperación del mercado dependerá del desempeño de las próximas cosechas internacionales y de la capacidad de los principales países productores para restablecer el equilibrio entre la oferta y demanda de cacao.

"Aunque algunos analistas proyectan una estabilización parcial en el mercado del cacao durante 2026, los precios del cacao aún permanecerán elevados en comparación con años anteriores", señala el documento.

La presión sobre el mercado comenzó entre 2024 y 2025, cuando el precio internacional del cacao alcanzó máximos históricos superiores a los 10,000 dólares por tonelada, impulsado por problemas climáticos en Costa de Marfil y Ghana, enfermedades en las plantaciones, mayores costos logísticos y una creciente demanda mundial de productos premium elaborados con cacao.

En México, este entorno elevó los costos de chocolates, coberturas, cacao en polvo y otros insumos utilizados por la industria del chocolate, lo que obligó a fabricantes y negocios especializados a incrementar precios, reformular recetas o utilizar mezclas con diferentes porcentajes de cacao.

El análisis advierte que, aunque el mercado podría comenzar a normalizarse, la recuperación no será inmediata. La disponibilidad de materia prima continuará condicionada por la evolución de las cosechas internacionales de cacao, por lo que el sector seguirá operando en un entorno de costos elevados.

Para los fabricantes de chocolate y productos derivados, el escenario implica mantener estrategias de eficiencia operativa y ajustes en su estructura de costos, mientras que los consumidores difícilmente observarán una reducción significativa en el precio del chocolate durante el corto plazo.

Así, la expectativa para 2026 no es un regreso a la normalidad, sino una transición hacia un mercado del cacao más estable, aunque todavía con un cacao considerablemente más caro que antes de la crisis internacional.

