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El liderazgo se transforma y las habilidades humanas toman el control

La llegada de Millennials y Generación Z a posiciones de liderazgo está redefiniendo las prioridades dentro de las organizaciones.
mar 21 julio 2026 11:13 AM
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Presentado por: L'Oréal Groupe
Empatía, comunicación y colaboración son las nuevas competencias que están redefiniendo los perfiles deseados en los puestos de alta dirección.
Empatía, comunicación y colaboración son las nuevas competencias que están redefiniendo los perfiles deseados en los puestos de alta dirección. (Shutterstock)

El cambio generacional en las empresas está moldeando una nueva manera de entender el liderazgo. Ante el ascenso de Millennials y hasta jóvenes de la Generación Z a posiciones de decisión, se ha ido modificando la manera en la que se construyen y gestionan los equipos de trabajo.

Las habilidades humanas, el aprendizaje continuo y el propósito comienzan a pesar más que la jerarquía.

De hecho, la formación de los colaboradores también está modificándose, junto con el concepto tradicional de éxito profesional, según se reportó en la “ 15 Encuesta Global de la Generación Z y los Millennials 2026”, elaborada por Deloitte.

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El estudio revela que únicamente un 25% de la Generación Z y el 21% de los Millennials aspiran a un crecimiento profesional acelerado. En contraste, el 45% de los encuestados aseguró preferir un desarrollo paulatino, prefiriendo realizar movimientos laterales dentro del organigrama para adquirir nuevas experiencias y fortalecer sus capacidades, antes de asumir mayores responsabilidades.

El dato más destacable del reporte de Deloitte indicó que solamente un 6% de los encuestados tiene como principal objetivo profesional alcanzar un puesto de liderazgo; sin embargo, el deseo de dirigir equipos permanece vigente con un 76% de la Generación Z y 67% de los Millennials.

Dicho comportamiento muestra que, pese a que asumir un puesto de dirección continúa siendo una aspiración, ya no se busca serlo a cualquier costo.

Este cambio de perspectiva coincide con el análisis presentado por THE OD Consulting Group en su estudio "Liderazgo del futuro: ¿Qué esperan las nuevas generaciones?", en el cual se plantea que las habilidades blandas (soft skills) como la inteligencia emocional, la escucha activa, la comunicación transparente y la empatía dejaron de ser atributos deseables para convertirse en competencias indispensables para quienes dirigen equipos.

Las soft skills ganan protagonismo

Mientras la automatización y la inteligencia artificial transforman las tareas operativas, los atributos humanos ganan valor en la gestión de equipos multidisciplinarios, así como la capacidad de resolver conflictos y facilitar procesos de cambio.

Además, THE OD Consulting Group identificó que las nuevas generaciones buscan líderes que otorguen autonomía y evalúen el desempeño por resultados, favoreciendo esquemas de trabajo flexibles e híbridos.

Aprendizaje continuo, una prioridad estratégica

Otro de los elementos que distingue a los nuevos líderes es la importancia que conceden a la adquisición permanente de habilidades. La encuesta de Deloitte muestra que la inteligencia artificial (IA) comienza a desempeñar un papel relevante como una herramienta profesional.

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Lo anterior, al considerar que el estudio mostró que el 79% de ambas generaciones utiliza la IA para identificar oportunidades de actualización de conocimientos y capacitación.

Esta visión coincide con THE OD Consulting Group, que considera que el aprendizaje continuo será una de las principales responsabilidades del liderazgo moderno, fomentando una cultura organizacional donde la mentoría constante también forme parte de la operación cotidiana.

Por ello, L'Oréal ha establecido programas para permitir la preparación de sus futuros líderes; uno de ellos es SeedZ que cuenta con 1,300 trainees activos en 45 países.

A través de esta iniciativa, los colaboradores inscritos pueden rotar por diferentes marcas, funciones y áreas dentro de la compañía, como Marketing, Estrategia Digital o Finanzas, en un plazo de 12 a 18 meses.

Los participantes tienen la oportunidad de involucrarse en mentorías y proyectos desafiantes, diseñados para fortalecer habilidades que son el cimiento de una carrera exitosa.

Otra de las iniciativas que responde a las nuevas exigencias es su portal de formación en línea: One Learning, que promueve el aprendizaje continuo, tan valorado en la actualidad. Esta plataforma permite que todos los colaboradores accedan a herramientas y recursos para profesionalizarse, con la ventaja de poder hacerlo desde cualquier dispositivo móvil.

El compromiso de L'Oréal es que el 100% de su talento reciba, como mínimo, una formación anual, asegurando que nadie se quede atrás en su desarrollo, lo que explica por qué el 25% de su plantilla permanente se integra por profesionales que ingresaron como internos.

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Tags

L’Oréal, cultura organizacional, belleza liderazgo; competitividad; productividad; Capacitación profesional

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