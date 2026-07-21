El liderazgo se transforma y las habilidades humanas toman el control

El estudio revela que únicamente un 25% de la Generación Z y el 21% de los Millennials aspiran a un crecimiento profesional acelerado. En contraste, el 45% de los encuestados aseguró preferir un desarrollo paulatino, prefiriendo realizar movimientos laterales dentro del organigrama para adquirir nuevas experiencias y fortalecer sus capacidades, antes de asumir mayores responsabilidades.

El dato más destacable del reporte de Deloitte indicó que solamente un 6% de los encuestados tiene como principal objetivo profesional alcanzar un puesto de liderazgo; sin embargo, el deseo de dirigir equipos permanece vigente con un 76% de la Generación Z y 67% de los Millennials.

Dicho comportamiento muestra que, pese a que asumir un puesto de dirección continúa siendo una aspiración, ya no se busca serlo a cualquier costo.

Este cambio de perspectiva coincide con el análisis presentado por THE OD Consulting Group en su estudio "Liderazgo del futuro: ¿Qué esperan las nuevas generaciones?", en el cual se plantea que las habilidades blandas (soft skills) como la inteligencia emocional, la escucha activa, la comunicación transparente y la empatía dejaron de ser atributos deseables para convertirse en competencias indispensables para quienes dirigen equipos.

Las soft skills ganan protagonismo

Mientras la automatización y la inteligencia artificial transforman las tareas operativas, los atributos humanos ganan valor en la gestión de equipos multidisciplinarios, así como la capacidad de resolver conflictos y facilitar procesos de cambio.

Además, THE OD Consulting Group identificó que las nuevas generaciones buscan líderes que otorguen autonomía y evalúen el desempeño por resultados, favoreciendo esquemas de trabajo flexibles e híbridos.

Aprendizaje continuo, una prioridad estratégica

Otro de los elementos que distingue a los nuevos líderes es la importancia que conceden a la adquisición permanente de habilidades. La encuesta de Deloitte muestra que la inteligencia artificial (IA) comienza a desempeñar un papel relevante como una herramienta profesional.

