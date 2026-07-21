El liderazgo se transforma y las habilidades humanas toman el control

Lo anterior, al considerar que el estudio mostró que el 79% de ambas generaciones utiliza la IA para identificar oportunidades de actualización de conocimientos y capacitación.
Esta visión coincide con THE OD Consulting Group, que considera que el aprendizaje continuo será una de las principales responsabilidades del liderazgo moderno, fomentando una cultura organizacional donde la mentoría constante también forme parte de la operación cotidiana.
Por ello, L'Oréal ha establecido programas para permitir la preparación de sus futuros líderes; uno de ellos es SeedZ que cuenta con 1,300 trainees activos en 45 países.
A través de esta iniciativa, los colaboradores inscritos pueden rotar por diferentes marcas, funciones y áreas dentro de la compañía, como Marketing, Estrategia Digital o Finanzas, en un plazo de 12 a 18 meses.
Los participantes tienen la oportunidad de involucrarse en mentorías y proyectos desafiantes, diseñados para fortalecer habilidades que son el cimiento de una carrera exitosa.
Otra de las iniciativas que responde a las nuevas exigencias es su portal de formación en línea: One Learning, que promueve el aprendizaje continuo, tan valorado en la actualidad. Esta plataforma permite que todos los colaboradores accedan a herramientas y recursos para profesionalizarse, con la ventaja de poder hacerlo desde cualquier dispositivo móvil.
El compromiso de L'Oréal es que el 100% de su talento reciba, como mínimo, una formación anual, asegurando que nadie se quede atrás en su desarrollo, lo que explica por qué el 25% de su plantilla permanente se integra por profesionales que ingresaron como internos.