Ghosting laboral: Qué es y cómo evitar el 'nosotros te llamamos'

De acuerdo con el estudio “Intención de contratación para el segundo semestre de 2023”, elaborado por el software de recursos humanos Pandapé, el abandono del 44% de los postulantes durante el proceso de selección se posiciona entre las principales dificultades para atraer talento. En gran medida, esto ocasiona que para el 71% de las empresas mexicanas sea más difícil cubrir las vacantes abiertas ante la alta rotación.

¿Cómo evitar el ghosting laboral?

El experto consultado señala que es importante mantener una comunicación abierta y transparente. Los candidatos deben ser respetuosos y notificar a la empresa si no están interesados en continuar con el proceso, y las empresas deben proporcionar retroalimentación y mantener a los postulantes informados sobre el estado de su aplicación.

Una mala práctica común de las empresas es que no dan retroalimentación a los postulantes y simplemente “desaparecen”, dejando a la mayoría de los postulantes en la incertidumbre de por qué no se quedaron con el puesto al que aplicaron. Al respecto, Macías aconseja no ver este fenómeno como un acto de venganza.

"No debemos responder al ghosting con más ghosting”, menciona. En lugar de ignorar las comunicaciones, sugiere una aproximación diferente: “Avisar al reclutador que no continuaremos en el proceso y, si es posible, recomendar a otros colegas para el puesto. Esta acción no solo muestra ética, sino que podría abrir puertas en el futuro".

Con él coincide José Luis Aguilera, líder de Right Management de ManpowerGroup, quien asegura que la comunicación efectiva puede ayudar a crear una experiencia positiva tanto para los candidatos como para las empresas involucradas en el proceso de selección.

"Es fundamental hacer preguntas claras durante el proceso de entrevista para entender las expectativas reales del candidato y cómo encajan con la cultura de la organización", afirma Aguilera. Además, recomienda que los candidatos eviten excederse en tres procesos de selección simultáneos para mantener una comunicación efectiva con las empresas y evitar el cansancio del candidato.

Esto no es menor si tomamos en cuenta que más del 70% de las empresas en México afirman que los tiempos de contratación se han alargado en los recientes dos años, siguiendo con los datos del reporte de Pandapé.

Ambos especialistas destacan que el abandono en estos procesos no depende solamente de la cantidad de aplicaciones, sino de la estrategia efectiva en la búsqueda de empleo.

"No hay que estar mandando nuestro CV como si fueran volantes. Las cuatro preguntas que debemos hacernos para definir un objetivo claro son: ¿Qué tipo de puesto estoy buscando? ¿En qué sector tengo experiencia? ¿Estoy dispuesto a cambiar de residencia o a viajar? ¿Cuáles son mis pretensiones económicas", dice Macías. Las respuestas ayudarán a definir un objetivo concreto y a identificar puestos que se alineen con el perfil.

En consonancia con estos consejos, José Luis Aguilera subraya que la clave está en la claridad de intereses. "La persona debe identificar hacia dónde quiere ir y en qué sector está enfocado. La comunicación transparente durante la búsqueda de empleo y el proceso de selección es esencial para evitar malentendidos y contribuir a un proceso más eficiente", concluye.