Isela Hernández asumió una nueva responsabilidad en su carrera profesional al ser designada como vicepresidenta de Recursos Humanos para Nestlé México. Tras cerrar un ciclo laboral de cuatro años al frente de la gestión del talento en Walmart, la ingeniera industrial encontró en Nestlé una oportunidad para demostrar experiencia en el campo del capital humano.

Uno de los principales retos que enfrenta el área de recursos humanos de la empresa, según Hernández, es el equilibrio entre la vida y el trabajo. La nueva realidad del mercado laboral exige ofrecer una mayor flexibilidad a los colaboradores, quienes ahora buscan una propuesta híbrida que les permita conciliar sus actividades profesionales y personales.

La firma Neos RH Consultores refiere que, en promedio, un millennial no está más de tres años en la organización. Pero esto no responde al desinterés o a la falta de compromiso por parte de las nuevas generaciones, como pudiera creerse, sino a que los jóvenes ya no perdonan la escasa flexibilidad laboral ni están dispuestos a ponerse la camiseta de una empresa que no hace match con ellos.

"Hoy el talento no tiene esa permanencia o lealtad como antes, busca algo híbrido. Y hay muchas opciones en el mercado, entonces el desafío para Nestlé precisamente es cómo balancear", comenta Hernández.