Dani Valle, el fotógrafo que se convirtió en la voz de los 'godínez' en TikTok

Pero, ¿cómo pasó de ser un profesional de la fotografía a un tiktoker conocido por sus parodias de los 'godínez'? Según Dani, no fue una decisión planeada, sino más bien un accidente. "Un día trabajando hice un video y vi que pegó; toda mi vida yo sentí que tenía algo para el entretenimiento", comparte.

Una de las razones por las que Dani Valle ha logrado conectar con su audiencia es su capacidad para retratar la realidad de los 'godínez', a pesar de no haber trabajado en una oficina convencional. "Yo hago home office y la gente muchas veces piensa que estoy en una oficina, pero en realidad estoy en mi casa. Incluso trabajé como maestro de inglés en una escuela por dos años y el ambiente de los maestros cuando trabajas en un colegio sí llega a tener situaciones de oficina".

Las claves del éxito

Pero, ¿por qué la gente logra identificarse con personajes como Dani Valle y por qué las redes sociales se han convertido en el escaparate perfecto para evidenciar la insatisfacción y vida rutinaria de los "godínez"? Roberto Báez, experto en comunicación estratégica, subraya que mucho del contenido compartido en redes es vivencial.

“Es la mezcla entre creatividad, carisma y experiencias personales lo que genera emociones de empatía en la audiencia que se siente identificada". Agrega que la comedia es un escape para exhibir situaciones que a menudo pueden considerarse injustas y para reírse de jefes, compañeros de trabajo o empresas.

Carlos Valadez, CEO de Sound Louder, también ofrece su perspectiva: "En el caso específico de los mexicanos, nos encanta burlarnos de lo que nos pasa, sea bueno o malo. La comedia es el escape que se tiene para que estas situaciones que muchas veces podemos considerar injustas sean exhibidas".

Valle ha logrado canalizar estas experiencias y convertirlas en contenido auténtico y entretenido que resuena con su audiencia. Su enfoque en la comedia y su habilidad para reflejar las vivencias diarias de los 'godínez' han hecho de él un fenómeno de las redes sociales y una voz reconocida en el mundo del entretenimiento en línea.

No obstante, a los jóvenes que buscan desarrollarse en el mundo de las redes sociales les aconseja estudiar una carrera. “Si mi sobrino de 20 años me dice que quiere ser tiktoker, yo como el tío tradicional le voy a decir que sí, que lo intente, pero que estudie para que tenga herramientas que lo ayuden a enfrentarse en la vida y a poder hacer algo fuera del internet porque nunca sabes qué puede pasar”.

Dani reconoce que después de convertirse en tiktoker ha experimentado un estrés que nunca antes había sentido. Para manejarlo escucha podcast, asiste a terapia, le gusta meditar y ejercitar su músculo espiritual.

Hoy curiosamente no se ve en una oficina. “Quién sabe, tal vez algún día caiga en una empresa que se dedica a manejar talentos o a creación de contenido, y voy a estar detrás de una computadora en una oficina. Veremos qué nos depara el destino. Lo que sí, es que yo no puedo empezar mi día sin un cafecito. Tengo cosas de 'godín': salir tarde, apurarse, no querer levantarse, la flojera. Creo que todos tenemos algo propio de un 'godín'”.