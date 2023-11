De este porcentaje, el 27% mencionó que su carrera no cumplió con sus expectativas, que no era lo que esperaba, o bien, la persona no cuenta con estudios profesionales.

Ante esta realidad, Salvador De Antuñano, director de Recursos Humanos de Grupo Adecco México, comenta que la situación laboral de los jóvenes es un tema que debe preocupar y ocupar. “El 'sueño de la carrera universitaria' no está funcionando como debería", apunta.

Los datos recopilados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran la creciente desilusión entre los jóvenes, quienes ven cómo el "sueño de la carrera universitaria" ya no garantiza un futuro económico y laboral próspero. Actualmente sólo 30% de la población joven en México se encuentra dedicado exclusivamente a sus estudios, frente a un 40% que trabaja, muchas veces dejando de lado sus estudios.

Dentro de este 40%, cerca del 80% opera sin un contrato laboral, mientras que aproximadamente el 47% carece de prestaciones laborales. Los ingresos se concentran en el rango de uno a dos salarios mínimos.

“Es necesario reforzar y desarrollar programas de capacitación y más oportunidades para ellos”, añade De Antuñano.

¿Por qué es importante saber elegir una carrera?

La directora de Brújula Interior, Ana Estrada, alerta sobre los desafíos únicos que enfrentan los jóvenes en México al elegir sus carreras, subrayando que el 80% se equivoca en esta crucial decisión, una proporción mucho más acentuada en comparación con países desarrollados, donde solo el 20 o 25% de los jóvenes se enfrenta a este problema.

Estrada destaca que la elección de una carrera basada en el conocimiento de las habilidades naturales es esencial, y advierte sobre algunas causas comunes de elecciones equivocadas. Entre ellas está la búsqueda exclusiva de contactos para colocarse en una empresa, la priorización de ganar dinero rápidamente, la influencia de opiniones familiares o de amigos y la elección impulsada por la competencia más que por la afinidad real con las materias.

La experta en orientación vocacional comparte una serie de consejos para mermar el porcentaje de jóvenes que se sienten frustrados por su futuro laboral, considerando que una decisión acertada conlleva a tener un mejor y más satisfactorio rumbo profesional.

Reflexionar sobre intereses y competencias. Identificar actividades motivadoras que puedan resultar rentables en el futuro.

Diferenciar entre gusto y habilidad. Reconocer la importancia de encontrar una carrera que no solo se haga bien, sino que también se disfrute, clave para el crecimiento profesional.

Investigar el plan de estudios. Buscar información detallada sobre las asignaturas incluidas en la licenciatura, asegurándose de que coincidan con aptitudes, conocimientos y actividades que generen interés.

Considerar oportunidades de remuneración. Evaluar el balance entre el futuro profesional y el nivel de remuneración, analizando la conveniencia de salarios iniciales bajos frente a la posibilidad de incrementar las ganancias con la especialización o la apertura de un negocio propio.

Imaginar el desarrollo profesional. Visualizar al menos tres escenarios o sectores donde puedan desarrollarse como profesionistas, considerando las oportunidades que cada uno ofrece.

Filtrar la influencia de otros. Reconocer que siempre habrá influencias externas, positivas o negativas, pero es crucial abrir o cerrar la escucha, según las propias preferencias y talentos.

"La elección de una carrera es una decisión que afectará el futuro de cada persona por el resto de su vida. A través de una elección informada y consciente, los jóvenes pueden encontrar satisfacción y realización", afirma.