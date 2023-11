¿Qué significa ser entrenadora de fútbol? La DT de Tigres Femenil responde

Los desafíos para las mujeres en el fútbol aún son evidentes. Pero Milagros "Mila" Martínez ha emergido como un faro de inspiración en la cancha y fuera de ella. En su mirada se aprecia la determinación y el deseo inquebrantable de alcanzar la grandeza en un deporte que a menudo ha sido dominado por hombres.

Mila, como le gusta que la llamen, enfrentó numerosos retos desde el principio. Cuando decidió dedicarse al fútbol profesional, su madre cuestionó la elección de su carrera. "Siempre me decía que lo dejara, que no me iba a servir para nada, que me buscara un empleo normal," recuerda. Aunque ella se mantuvo firme en su convicción y siguió su pasión.

Su primer sueldo como entrenadora de fútbol fue de 150 euros al mes, lo que equivale a casi 3,000 pesos. Era 2010 y trabajaba con niños pequeños en una escuela, pero Mila no sólo se esforzaba en el campo de juego, sino que además estaba atrás de algunos padres para que pagaran las cuotas de sus hijos. Si bien, fue un trabajo que requirió un esfuerzo adicional, la española estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para perseguir el balón.