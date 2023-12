¿Se aleja la posibilidad de la jornada laboral de 40 horas en México?

En su conferencia matutina, López Obrador mostró una postura abierta hacia el debate en torno a la reducción de la jornada laboral a 40 horas en México, destacando su carácter positivo y la necesidad de escuchar más opiniones antes de tomar decisiones definitivas.

El mandatario señaló que, a diferencia de imponer una fecha límite para la resolución del tema en este periodo legislativo que concluye el 15 de diciembre, se debería otorgar más tiempo para analizar a fondo la propuesta. "Todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12 (de diciembre). Hasta propondría respetuosamente que el 12 no se convierta en una fecha fatal, que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países".

Haciendo referencia a experiencias pasadas, el mandatario recordó la situación del outsourcing y cómo, al retirar la propuesta sin consenso, se acordó otorgar un plazo para un debate más extenso. Hizo hincapié en consultar y escuchar a todos los sectores involucrados en el tema de la jornada laboral.

Asimismo, ayer por la tarde empresarios del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) sostuvieron una reunión con el presidente López Obrador en el museo El Kaluz, ubicado en la colonia Guerrero de la Ciudad de México.

AMLo Reunión Empresarios-5 Los empresarios que se encontraban reunidos con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abandonaron por un momento el Museo Kaluz tras sonar la alarma sísmica. Entre los presentes se encuentran Carlos Slim Domit, Emilio Azcárraga Jean, Blanca Treviño, Joaquín Vargas, Eduardo Tricio Haro, entre otros. Crédito: Galo Cañas/Cuartoscuro

A su salida, el presidente del consejo, Rolando Vega Sáenz, expresó su cautela respecto a la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. "Obviamente es una iniciativa que tiene que estudiarse muy a fondo, no es algo que se pueda hacer por decreto o por una ocurrencia, tiene pros, tiene contras, quedamos de estudiarlo a detalle", indicó.

Salida AMLO Reunión Empresarios-1 Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, salió en compañía de Rolando Vega Saenz, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, tras reunirse con empresarios en el Museo Kaluz. Crédito: Galo Cañas/Cuartoscuro

En consecuencia, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados decidió realizar un nuevo Parlamento Abierto para discutir la reforma laboral que busca reducir la jornada de trabajo a 40 horas semanales en México. Previamente ya se realizaron cinco foros.

Esta decisión, tomada después de las posturas mencionadas, añade un nuevo capítulo de incertidumbre al proceso legislativo. Aunque la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó devolver sin modificaciones el dictamen ya aprobado a la Mesa Directiva, éste no podría ser sometido a votación hasta que concluyan las deliberaciones de los nuevos foros.