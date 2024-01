¿Me pueden despedir por tener una relación en el trabajo?

La gestión de las relaciones sentimentales en el trabajo se ha vuelto una tarea compleja, especialmente en un contexto marcado por la pandemia y el aumento del trabajo a distancia.

Carlos Rendón, CEO de HolaStaff, destacó que los colaboradores a menudo desconocen si está permitido tener una relación amorosa con un compañero y cómo actuar al respecto. En este sentido, las empresas se ven desafiadas a establecer mecanismos claros para gestionar estos vínculos.

En un intento por evitar conflictos de interés, algunas compañías han optado por la implementación de políticas que exigen que las parejas laborales no tengan responsabilidades jerárquicas directas entre sí, otras prefieren que los compañeros involucrados no trabajen en la misma área. Esto busca prevenir situaciones en las que la relación pueda influir en decisiones laborales y, por ende, en la dinámica del equipo.

Además, se ha observado que algunas empresas fomentan la transparencia, solicitando a los empleados que informen sobre la relación al departamento de recursos humanos o de compliance, a fin de gestionar la situación de manera proactiva y ofrecer orientación a los involucrados para evitar posibles conflictos.

Asimismo, existen factores que pueden afectar la carrera profesional, especialmente de las mujeres, según Daniela Castillo, especialista en Carrera de Zety. La especialista comentó que los hombres son más propensos a salir con subalternas o personas en posiciones inferiores, lo que podría generar conflictos de interés y limitar el crecimiento profesional de las mujeres.

En medio de este escenario, Magda Rodríguez, fundadora de Evexia Bienestar y psicóloga certificada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ofrece tres consejos para llevar una relación amorosa sana en el trabajo: respetar los tiempos, hablar claro y ser honestos.

En México, 6 de cada 10 personas reconoce haber iniciado una relación amorosa en su centro de trabajo, de acuerdo con datos de la bolsa de empleo OCC. Para los especialistas consultados, las relaciones sentimentales en el trabajo se seguirán dando, y más en empresas donde sí está permitido y a sabiendas que la ley de trabajo vigente no prohíbe la existencia de estos vínculos, por lo que no es considerada causal de despido válida, incluso si hay empresas que no lo permiten como política.