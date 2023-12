Una mujer latina gana 70% menos que un hombre que hace el mismo trabajo

“¡Paren! ¡Paren! ¡Paren! Creo que oí a alguien”, exclamó. “¿Crees o escuchaste a alguien?” Le respondió uno de los voluntarios. “¡Paren! ¡Paren!”, volvió a gritar. El hombre que la cuestionó rápidamente se acercó a ella y el llamado de auxilio se volvió más claro, así que juntos gritaron más fuerte para llamar la atención del grupo.

Romo recuerda que en cuestión de segundos ya había alrededor de 20 personas levantando el concreto, revelando las pestañas llenas de polvo y la mirada de esperanza de una niña entre los escombros. “Esa fue la primera vez que me sentí útil. Fue muy fuerte par mí ver a la mamá y a la hija abrazarse; me inundó una emoción tan grande de haber hecho eso que dije quiero ser gritona para seguir sintiendo esto”, cuenta.

Desde entonces, Claudia Romo emprendió un camino en movilizaciones globales, emprendimiento social y causas sociales. Trabajó con organizaciones como las Naciones Unidas, UNICEF, ACNUR, el Foro Económico Mundial y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.

Luego creó la We Are All Human, una fundación sin fines de lucro con sede en Nueva York centrada en promover la diversidad, la inclusión y la equidad a través de diversas iniciativas globales, nacionales y regionales. Una de las iniciativas clave es Estrella Hispana, la cual está dedicada a acelerar el progreso de la comunidad latina en Estados Unidos, sobre todo de las mujeres.

La comunidad latina en Estados Unidos, según Romo, es una fuerza impulsora clave en el crecimiento del país; 62 millones de latinos, que representan el 20% de la población, contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB) con un 14%. Este grupo aporta 3.2 trillones de dólares a la economía estadounidense.

La activista puntualiza que las latinas en particular son casi el 50% de la comunidad; 32 millones de latinas, de las cuales solo 30 están en el C-suite de las corporaciones más grandes del país vecino del norte. Las latinas, además, generan empleos y pequeñas industrias seis veces más que cualquier otro grupo en el país.

A pesar de eso, “ahora no nos contratan, no tenemos a latinos dirigiendo corporaciones, solo el 10% de las empresas más grandes del país tiene una estrategia latina. Mi objetivo es que el 70% desarrollen estrategias específicas para abordar y beneficiar a la comunidad latina, transformando así la dinámica empresarial hacia un escenario donde todos ganen. No soy optimista, sino posibilista porque sé que es posible”, dice.

Claudia Romo sueña con ver a líderes empresariales de origen latino y, lo más importante, que su hija reciba un salario equitativo, ya que la disparidad salarial que enfrentan las mujeres latinas en la actualidad es brutal. “Una latina gana 70% menos que un hombre blanco que hace el mismo trabajo que ella. Las latinas son las menos pagadas de todo el país y las que más trabajan”, enfatiza.

En México, el escenario es similar. Tania Arita, directora de reclutamiento de Talent Solutions de ManpowerGroup, advierte sobre la creciente disparidad de género en el ámbito laboral, especialmente en relación con la informalidad.

Las mujeres están ocupando cada vez más puestos de trabajo informales, lo que perpetúa condiciones laborales marcadas por salarios bajos, carencia de prestaciones y subempleo. En el tercer trimestre de 2023, el Inegi registró un aumento de 730,988 mujeres en empleos informales, mientras que los hombres experimentaron una reducción de 51,140 en la misma categoría.

Al observar la tendencia anual, la informalidad laboral masculina ha mostrado disminuciones de 2022 a 2023, mientras que el número de mujeres en empleos informales ha aumentado en más de 500,000 personas. Este fenómeno amenaza la estabilidad laboral de las mujeres y suma significativamente a la desigualdad y la pobreza.

Al respecto, Arita enfatiza que aunque la informalidad no es un problema nuevo, sigue siendo un desafío persistente que requiere la colaboración tanto de las instituciones gubernamentales como del sector privado. “Abordar de manera urgente este fenómeno es crucial para mejorar las condiciones laborales y cerrar las brechas de desigualdad en el país”, comentó.