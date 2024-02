¿Por qué un título universitario sigue y seguirá siendo relevante?

“Las microcredenciales permiten a los estudiantes adaptarse de manera ágil a las nuevas tecnologías y tendencias, complementando la sólida base que da la educación de grado. Superar la resistencia al cambio entre los profesores y fomentar un enfoque colaborativo es necesario para garantizar que la educación tradicional siga siendo relevante en el mundo moderno”, dijo en entrevista.

Expansión (E): ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las universidades tradicionales al intentar transformarse en instituciones más innovadoras?

Simon Bates (SM): Creo que el ritmo del cambio tecnológico es un verdadero reto para las universidades. Si pensamos en el pasado, solo han pasado 15 meses desde que ChatGPT se puso a disposición de todo el mundo. Ahora tenemos interacciones multiagente donde puedes tener equipos de GPT trabajando juntos para hacer cosas en colaboración. Así que el ritmo de cambio es fenomenal. Es un ritmo rápido de cambio, incluso para la propia tecnología.

Mi institución, la UBC en Vancouver, es una universidad intensiva en investigación, clasificada mundialmente entre las 40 mejores universidades y aún así cambiamos muy lento. Somos una institución grande, 65,000 estudiantes. El cambio no se produce fácilmente. Así que creo que uno de los mayores retos es lo rápido que se está moviendo esto. Y, por lo general, si pensamos en la educación, los profesores no tienen tiempo para pensar en cómo incorporar ChatGPT a sus cursos durante el semestre, porque están impartiendo sus cursos, están investigando, están realizando otras actividades diversas. Así que la ventana para pensar realmente en mejoras y desarrollo es bastante pequeña. Es un verdadero reto, porque el mundo digital habrá avanzado para cuando nos pongamos a pensar qué deberíamos hacer. Creo que ése es probablemente el principal reto, la velocidad a la que se mueve este espacio.

E: ¿Cómo puede integrarse eficazmente la tecnología en la enseñanza para mejorar la experiencia educativa y fomentar la innovación?

SM: Hemos tenido una experiencia reciente realmente interesante, la pandemia de Covid-19. Es difícil creer que en un par de meses todos tuvimos que trasladar todo a Internet y todo se cerró durante un periodo de tiempo. Nos vimos forzados a utilizar la tecnología y todo tenía que estar en línea. Fue difícil para algunas personas, pero fue transformador porque muchas personas adquirieron experiencia con herramientas digitales en un espacio muy corto de tiempo.

La calidad fue quizá un poco variable. A algunos les resultó más fácil que a otros. Y creo que podemos aprovechar muchas de esas lecciones aprendidas y esa experiencia durante la pandemia y pensar en cómo podemos mantener lo mejor de esas experiencias en el futuro. Y hemos visto muchos ejemplos de ello en mi propia institución. Lo que antes era sólo presencial ahora se ofrece en un entorno mixto o híbrido en el que también hay una opción en línea.

Y no sólo en la educación. Lo hemos visto en el apoyo a los estudiantes. Uno de mis colegas está a cargo del servicio de asesoramiento a los estudiantes en nuestra universidad. Lo que observó es que antes de la pandemia un 30% de los estudiantes faltaban a una asesoría presencial, pero en línea no faltaba nadie a las citas. Así que ahora ofrecen a los estudiantes asesoramiento tanto presencial como virtual. Es un buen ejemplo de que algo que tuvimos que hacer por necesidad durante la pandemia se ha mantenido. Y no creo que esa unidad de servicio vuelva a decir que la única forma de ofrecer apoyo psicológico es mediante una conversación cara a cara. Algunas personas pueden preferir eso, otras pueden preferir la comodidad de poder hacerlo en línea. Eso da a la gente flexibilidad y capacidad de elección.

E: ¿Cuáles son los beneficios de la transición de un modelo tradicional de educación de grado a la adopción de certificaciones?

SM: Lo que necesitan los estudiantes de por vida es la flexibilidad. Necesitan programas más cortos. No pueden poner su vida en pausa para poder estudiar a tiempo completo, o dos años para un programa de maestría. Quizá no puedan trasladarse a la zona donde está la universidad. Así que necesitan flexibilidad, que sean ellos quienes dicten el calendario en lugar de que sea el proveedor quien lo haga.

Tenemos esta noción de jugar y pausar. En el espacio del aprendizaje permanente puedes jugar y hacer una pausa en tus estudios, porque la vida pasa, viajas, tus hijos enferman, estás haciendo otras cosas, tienes otras prioridades. Por tanto, flexibilidad, menor duración, porque la gente quiere experiencias de aprendizaje más compactas que puedan apilarse. Así que en realidad no necesitan toda la credencial a la vez, sino que pueden trabajar para conseguir peldaños en el camino hacia la credencial. Estamos viendo que algo de esto vuelve también a la educación universitaria, donde los estudiantes dicen, sí, lo sé, estoy haciendo mi licenciatura en salud pública, pero lo que realmente necesito es una microcredencial en análisis de datos porque mi programa largo no enseña las técnicas de aprendizaje automático que necesito utilizar para poder analizar los conjuntos de datos para mis proyectos.

Así que pensamos en formas de dar cabida a algunas de esas credenciales más cortas. Tenemos el concepto de una microcredencial, de entre 50 y 75 horas, y tres de ellas pueden acumularse en un programa de certificado, que en teoría equivale a estudiar un año en la universidad.

E: ¿Cómo garantizar la equidad y el acceso en un sistema educativo basado en microcredenciales?

SM: Equidad y acceso. En cuanto al acceso a la educación, creo que en parte se debe a su diseño. Invariablemente, hay microcredenciales que están en línea, son más breves. Por tanto, las barreras a la participación son intrínsecamente menores. A menudo dependen de la relación con la institución. También pueden estar subvencionados. Creo que son para modelos financieros diferentes a los de la educación tradicional.

Algunos de nuestros programas se basan en suscripciones en el ámbito del aprendizaje permanente. Te suscribes por 100 cad al mes (1,277 pesos mexicanos), pero puedes ir a tu propio ritmo. Así que si haces tres meses de trabajo en un mes, sigues pagando sólo 100 dólares canadienses. En ese sentido, es mucho más flexible, sobre todo para nosotros. En Vancouver, Canadá, tenemos una zona urbana densamente poblada en la que vivir es muy, muy caro. Exigir a la gente que se traslade a esa zona para vivir es algo que está fuera del alcance de muchos. También tenemos la obligación de ofrecer formación continua a los estudiantes adultos de Columbia Británica. Y Colombia Británica es enorme. Como provincia, puedes coger un vuelo de seis horas y seguir en la misma provincia. Algunas de estas disposiciones en línea abren ese tipo de programación para las comunidades rurales y remotas también.

E: ¿Cree que las universidades con modelos educativos tradicionales desaparecerán en unos años?

SM: No, no lo creo. Bueno, porque sigo pensando que existe una demanda de esa experiencia vital de estudiar a tiempo completo inmediatamente después del instituto. En un momento de tu vida en el que quizá no sabes cuál va a ser tu carrera, tienes intereses, pero no sabes cómo se va a traducir eso en un trabajo o en unos estudios futuros. Así que sigo pensando que habrá demanda de ese bloque continuo de aprendizaje y autodescubrimiento y exploración y madurez.

Dicho esto, creo que aumentarán las demandas de los estudiantes de por vida. Ya vemos cómo aumentan. La gente ya no tiene una sola carrera. La gente cambia de profesión 3,456 veces a lo largo de su vida laboral. Y la velocidad a la que la tecnología está impulsando las cosas significa que incluso si empiezas en un papel tecnológico hoy, vas a tener que volver a capacitarte dentro de diez años y tal vez volver a capacitarte dentro de otros diez años. Así que creo que va a haber una necesidad de volver a comprometerse con las instituciones de educación superior. No creo que desaparezca, pero sí que se verá reforzada por una educación mucho más profesional y permanente.