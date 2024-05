Ikea abre 150 vacantes para su próxima tienda en Guadalajara

¿Cómo trabajar en Ikea?

La directora revela que en los perfiles que buscan contratar no valoran el título universitario, la escuela de procedencia o incluso la experiencia porque en Ikea creen en desarrollar a su personal internamente y ayudarles a crecer hacia otras posiciones dentro de la empresa.

Por eso siempre tratan de mover a alguien de adentro, considerando que los colaboradores ya comparten los valores de la compañía. En reclutamientos masivos, como el caso de Guadalajara, realizan paneles de casos prácticos que se asemejan a la realidad de Ikea para observar qué rol toma cada persona y cómo lo hace.

Les importa mucho el "cómo" se llega a una solución, y de ahí identifican las habilidades de cada persona, como la capacidad analítica o de liderazgo. Luego realizan un análisis técnico de las competencias, donde entrevista un manager, recursos humanos y una figura que llaman el "grandfather", empleados que llevan muchos años en la empresa y que fungen como guardianes de la cultura corporativa.

Las vacantes se publican primero en su página web, donde hay un video explicando quiénes son como empleadores y cuáles son sus valores. También publican las vacantes en Smart Recruiters, LinkedIn y en empleadoras locales. Cuando abren una vacante de mando medio, reciben entre 100 y 150 aplicaciones y utilizan inteligencia artificial para filtrar.

"Nosotros contratamos con base en valores. Queremos personas dispuestas a hacer de todo. Aquí, los managers que se sientan en su escritorio y delegan tareas no encajan. Este no es el lugar para ellos; no lo disfrutarán. Buscamos personas con un fuerte sentido de resolución de problemas y un liderazgo muy horizontal. No nos gustan las figuras jerárquicas tradicionales. Preferimos gente que trabaje de manera colaborativa, de la mano con todos, con la percepción de que todos somos iguales. Es una visión muy sueca", señala Ocampo.

La apuesta por la presencialidad

Ikea no tiene la opción de home office o híbrido debido a la filosofía de la compañía. La idea es que, si la tienda opera todos los días y los empleados están allí diario, el personal corporativo debe hacer lo mismo.

Para Ocampo es importante que los empleados estén presentes y dispuestos a estar en la tienda si es necesario, y sin importar su puesto, algo difícil de hacer desde casa. Esta expectativa se deja clara desde el proceso de contratación.

“No hay lugares fijos; incluso el CEO se sienta en la misma mesa que todos los demás. Los valores de Ikea parten de una filosofía sueca muy democrática, que enfatiza la unidad para lograr objetivos comunes. Liderar con el ejemplo es fundamental”, sostiene la directora.

“Sí me pega en la rotación”, admite. En el último año, la compañía en México tuvo un índice de 10.5% y un nivel de engagement de 69%. No obstante, la directora asegura que cuando hay empleados que se van, en la entrevista de salida generalmente dicen que la razón principal es que no han logrado alinearse con los valores de la empresa, más que una molestia por la falta de home office.

Paulina Navarro, cofundadora y directora de operaciones de Thrust, una consultora de innovación de negocios y diseño de organizaciones responsivas, considera que hoy los modelos flexibles de trabajo son una parte fundamental en la propuesta de valor que se hace a los empleados y que definitivamente impactan en la retención del talento.

En el estudio 'Las cinco fuerzas del cambio organizacional en México 2024', que la consultora hizo en colaboración con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, hallaron que el 70% de los colaboradores cree que el desequilibrio entre la vida y el trabajo personal es una de las principales dificultades que tiene la organización para atraer y retener al personal.

Asimismo, el 74% de los empleados experimentaron una brecha entre sus expectativas y la realidad de la cultura organizacional, mientras que el 70% de los líderes opina que sus empresas no están invirtiendo lo suficiente en recursos para resolver este enigma de atracción y retención de talento.

¿Qué está haciendo Ikea?

Ikea tiene una política de horas de trabajo que establece que todos los empleados, ya sean de tienda o de la oficina de servicios, deben trabajar 40 horas a la semana. Si un empleado en la oficina corporativa trabaja más de 40 horas, se le compensa con tiempo libre adicional.

El retailer ofrece varios beneficios adicionales que superan lo que exige la ley. Estos abarcan orientación psicológica, servicios de veterinario y nutricionista gratuitos, y más días festivos de los estipulados legalmente. Aunque no ofrecen un esquema híbrido de trabajo, dan cursos de formación a través de My Learning, como fundamentos del liderazgo, sustentabilidad, ciberseguridad, servicio al cliente. En México, Ikea invierte más de 35,000 horas al año en el entrenamiento y desarrollo de sus empleados.

Otros beneficios incluyen un check-up de salud anual, permisos de ausentismo, seguro de vida, seguros dental y visual, tarjetas de regalo por matrimonio o maternidad y paternidad, y Orienta PAE, que ofrece asesoría y orientación gratuita emocional, médica, legal, financiera y veterinaria por parte de profesionales.

También cuentan con permisos de maternidad y paternidad y adopción superiores a los establecidos por la ley, planes de desarrollo y un subsidio de alimentos en el comedor de colaboradores.

"No estoy tan preocupada por la rotación de personal, ya que la mayoría de nuestros colaboradores tienen entre 20 y 40 años y presentan muy poca rotación. De hecho, uno de nuestros objetivos es comenzar a reclutar personas de generaciones mayores para añadir experiencia", comenta Ocampo.

En cuanto a los centennials, la directora asegura que son personas a las que les gusta trabajar en una empresa que tenga un propósito social e Ikea tiene un propósito social muy bien definido, y que está acompañado de actividades humanitarias y de responsabilidad social. “El mismo producto que vendemos y todo el tema sustentabilidad que tenemos en la agenda es muy atractivo para esta generación”.

La tienda de Ikea en la Ciudad de México tiene 23,000 metros cuadrados y alberga alrededor de 7,000 productos. La de Puebla tiene una superficie de 11,000 metros cuadrados, mientras que la próxima apertura en Guadalajara contará con una extensión de 37,000 metros cuadrados, convirtiéndola en la más grande del país hasta el momento.