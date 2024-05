El salario emocional puede compensar la falta del pago de utilidades

Hacer el pago de utilidades genera un vínculo entre los colaboradores y los empleados, pero también un sentimiento de que la empresa tiene una buena estabilidad y que el negocio va creciendo bien, explica Irving Martínez, Territory Manager de la plataforma de gestión de capital humano Rankmi.

El especialista señala que una encuesta que realizaron arrojó que 41% de los colaboradores sabía que les pagarán utilidades este mes.

¿Qué puede hacer la empresa si no tuvo utilidades?

Es importante aclarar que las utilidades en los negocios no siempre están garantizadas, ya que existen factores externos e internos que pueden incidir en los resultados. También puede deberse a la realización de inversiones fuertes en años anteriores para que generen ganancias en el futuro.

Irving Martínez sugiere que si la compañía no tuvo utilidades debe ser transparente con sus colaboradores y hacer una estrategia enfocada en el salario emocional.

Hay organizaciones que ayudan o que tienen otro tipo de compensaciones que justo mitigan este tipo de situaciones, entre ellas pueden ser el trabajo remoto y el reconocimiento público a los colaboradores: “Eso va llenando y va empoderando al colaborador e intrínsecamente va a lograr que la productividad de las empresas mejore y fomente en algún momento que se vayan teniendo mejores utilidades”, asguró.

El salario emocional puede definirse como los elementos intangibles que ofrece una compañía como parte de la compensación para sus colaboradores, entre los que destaca el ambiente laboral, las oportunidades de crecimiento, calidad y empatía en el liderazgo, cultura de inclusión y diversidad, así como los programas de compensaciones que recibe el trabajador.

¿Qué puedes hacer si no recibiste utilidades?

El Territory Manager de Rankmi aconseja a los trabajadores que no recibieron utilidades este año que sean abiertos y receptivos con sus líderes, además de que pueden ver esta situación como una oportunidad para mejorar su “performance” y mejorar sus resultados, pues ya situaciones que no se pueden controlar.

Cada año, entre el 1 de abril y el 30 de mayo, muchos trabajadores en México reciben un ingreso extra a su salario por el reparto de utilidades (PTU).

De acuerdo con un sondeo realizado por OCC, el 27% de los trabajadores en México no recibirá este pago porque la empresa para la que trabaja no está obligada a repartir utilidades, ya sea por su tiempo de creación, porque no tuvo ganancias o por algún motivo que la exenta de este deber.

El reparto de utilidades es un beneficio constitucional que permite a los trabajadores de una empresa participar en las ganancias que se obtuvieron en el año fiscal inmediato anterior. Esta prestación es un incentivo que fomenta la productividad, refiere Citibanamex.

Todos los trabajadores que hayan laborado al menos 60 días en alguna empresa con utilidades netas superiores a los 300,000 pesos tienen derecho a recibir utilidades. Es importante considerar que este beneficio incluye a empleados de planta como eventuales y no aplica para aquellos trabajadores que presten servicios profesionales, agrega el grupo financiero.