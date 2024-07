Me ofrecieron una promoción, pero requiere mudarme de ciudad, ¿debo aceptarla?

Sin embargo, desde la perspectiva económica, antes de aceptar una oferta de trabajo foránea o promoción que implique mudarse se tiene que analizar la compensación total y el costo de vida del nuevo lugar, pues éste varía entre ciudades. No menos importante son los gastos asociados, como gestiones migratorias, si se tratara de otro país.

El costo de vida

De acuerdo con Alejandra Martínez, responsable de Marketing B2B y Estudios del Mercado Laboral de Computrabajo, es fundamental determinar si el incremento salarial ofrecido será suficiente para cubrir las diferencias, así como los costos asociados a la mudanza.

“Asegúrate de que la oferta económica compense la mudanza y el cambio en el costo de vida. Un cambio de residencia implica también un cambio radical de vida. Observa si el salario emocional y monetario cubren tus expectativas”, detalla.

Además del dinero, está la parte profesional. Cuando te ofrecen una promoción en otra ciudad vale la pena reflexionar sobre los beneficios que conlleva, por ejemplo, las oportunidades de crecimiento profesional y la experiencia que podrías adquirir. A largo plazo, es importante evaluar si esta promoción es un paso estratégico hacia tus metas profesionales.

“Se debe evaluar el impacto profesional, considerando si la promoción beneficiará tu carrera a largo plazo, si puedes afrontar las nuevas responsabilidades y cómo afectará tu red de contactos. Este enfoque te ayudará a tomar una decisión informada que beneficie tu trayectoria profesional”, comenta Jorge Guerrero, senior director de PageGroup México.

¿Mudarse solo o con la familia?

Por otro lado, siempre una decisión así tiene consecuencias sobre todo si tienes una pareja con un trabajo e hijos que estén en cierto grado escolar. Al respecto, la especialista en capital humano, Blanya Correal, dice que normalmente el proceso de cambio a una nueva ciudad implica un proceso de adaptación, aunque tu rutina no se modifique tanto, pues continuarás haciendo tu trabajo, la de tu pareja e hijos sí sufre cambios notorios.

“Por eso muchas veces este tipo de movimientos requieren del acompañamiento de un profesional en re-localización. Es oportuno considerar si el clima, la seguridad, el estilo de vida y las costumbres de la nueva ciudad serán positivas para ti y tu familia, claro con mente abierta y con el interés de aprender y desarrollarte. También es clave ver los tiempos y planear el momento adecuado para mudarte y mover a tu familia”, señala la especialista.

En este tipo de decisiones, no está de más ver la posibilidad de regresar si las cosas no funcionan. “Mudarse por trabajo es una decisión importante que no solo afecta tu carrera, sino también tu vida personal. Tómate el tiempo necesario para reflexionar y asegúrate de que la decisión final sea la correcta para ti y tu familia. Haz una lista de pros y contras y analiza todos los puntos que consideres importantes en tu vida”, aconseja Martínez.