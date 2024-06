Pero es importante identificar si estas tareas adicionales afectan el horario de trabajo, las funciones principales o el balance entre vida y trabajo. Si es así, se recomienda dialogar con el jefe para establecer prioridades claras y definir los entregables esperados.

Correal también aconseja documentar todos los entregables por escrito para prevenir malos entendidos sobre la carga adicional de trabajo. En situaciones donde la sobrecarga afecte la vida personal, sugiere trazar soluciones para optimizar tareas o mejorar procesos.

Alejandra Martínez, responsable de Marketing B2B y Estudios del Mercado Laboral en Computrabajo, enfatiza que es importante abordar la situación con una mentalidad abierta y estratégica, empezando por clarificar las expectativas, revisar la descripción de puesto original y las tareas asignadas. "Posteriormente, programa una reunión para hablar sobre tus responsabilidades y cómo las tareas adicionales se alinean con tus objetivos de carrera".

Es necesario evaluar si las tareas adicionales contribuyen al desarrollo profesional y establecer límites para evitar que éstas sobrecarguen y afecten el rendimiento en las responsabilidades principales. Martínez también sugiere mantener un registro de las tareas adicionales y su impacto en la carga de trabajo, reflexionar sobre la satisfacción laboral y si estas tareas están en línea con los intereses y habilidades del empleado.

Jorge Guerrero, senior director en PageGroup México, asegura que muchas empresas carecen de descripciones de puesto adecuadas, lo cual puede generar estas situaciones. En algunos casos, hay compañías que crecen tan rápido que las responsabilidades de los empleados evolucionan con más rapidez que la descripción de sus puestos.

Algunas organizaciones no tienen un área de Recursos Humanos que mantenga las descripciones de puesto actualizadas y bien detalladas. La falta de procedimientos y sistemas definidos igual puede llevar a una gestión ineficaz de las descripciones de puesto, así como la falta de comunicación entre departamentos y niveles jerárquicos puede resultar en descripciones de puesto que no reflejan las responsabilidades reales de los empleados. Otras empresas priorizan los resultados a corto plazo y no invierten el tiempo necesario para formalizar y actualizar roles y responsabilidades.

"Comunica tus inquietudes. Pregunta si estas tareas adicionales son temporales y cómo impactan en tu rol principal", dice Guerrero. “Lleva un registro de las tareas adicionales y el tiempo que dedicas a ellas. Esto te dará más información cuando evalúen tu desempeño”.

“Si las tareas adicionales están afectando negativamente tu desempeño en tus responsabilidades principales, comunícalo claramente. Busca clarificar tu rol a través de una reunión formal para revisar y posiblemente actualizar tu descripción de puesto, asegurándote de que tus responsabilidades estén alineadas con tus habilidades y objetivos profesionales”, añade.

Martha Barroso, directora de People & Culture en ManpowerGroup Latam, resalta que en estas situaciones siempre es conveniente tener enfoque profesional y constructivo basado en la comunicación asertiva.

"Antes de hablar con tu superior, prepárate cuidadosamente, centrándote en los hechos objetivos y evitando opiniones personales". Es crucial compartir cómo afectan las tareas adicionales y qué se necesita para manejarlas eficientemente, proponiendo soluciones como la redistribución de tareas o la capacitación. Si la situación persiste y afecta el bienestar laboral, Barroso sugiere considerar hablar con recursos humanos o explorar otras oportunidades laborales.

Pasos para manejar tareas fuera de tu descripción de puesto

Comprende la causa: Investiga si las tareas adicionales son por reconocimiento de tu desempeño o por desorganización.

Evalúa el impacto: Analiza cómo estas tareas afectan tu horario, funciones principales y balance vida-trabajo.

Habla con tu jefe: Programa una reunión para discutir las nuevas responsabilidades y establecer prioridades claras.

Documenta los entregables: Mantén un registro detallado de todas las tareas adicionales y su impacto en tu carga de trabajo.

Propón soluciones: Ofrece ideas para optimizar tareas o mejorar procesos si las tareas adicionales te sobrecargan.

Revisa la descripción de puesto: Comparte con tu jefe cómo las tareas adicionales se alinean con tus objetivos de carrera.

Mantén comunicación abierta: Comunica cualquier problema personal que las nuevas tareas puedan causar y busca ajustes necesarios.

Considera a Recursos Humanos: Si la situación no mejora, consulta con recursos humanos o explora nuevas oportunidades laborales.

Evalúa y ajusta: Reflexiona periódicamente sobre el impacto de las tareas adicionales y ajusta tus estrategias en consecuencia.