Resultados Comipems 2024: cómo saber tu puntaje y en qué escuela te quedaste

¿Qué significa ASI, CDO y B/I?

Esto es lo que quieren decir las abreviaciones presentes en los resultados Comipems:

ASI: significa que el aspirante fue asignado a una de las opciones que eligió para estudiar su bachillerato. Esto se determina según el puntaje obtenido en la prueba.

CDO: Con Derecho a otra Opción. El estudiante no obtuvo el puntaje necesario para ingresar a una de las opciones que había elegido o no cumplió con los requisitos establecidos por Comipems. No obstante, tiene derecho a escoger otro plantel educativo con disponibilidad para aceptar estudiantes.

B/I: Baja por Irregularidad. Se asigna esta abreviación cuando el aspirante incurre en alguna anomalía durante su examen, como copiar, suplantación de identidad, uso de dispositivos electrónicos no permitidos o cualquier otro tipo de trampa.

Recuperar folio Comipems 2024

Para recuperar el folio Comipems, es necesario ingresar al siguiente enlace: https://portal.comipems.org.mx/recuperafolio

Ahí, es necesario proporcionar CURP, nombre completo, día de y entidad de nacimiento, y género.