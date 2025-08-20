Israel moviliza a 60,000 reservistas para tomar la Ciudad de Gaza

El ministro Katz "ha aprobado el plan de ataque del ejército israelí en Ciudad de Gaza", la mayor localidad de este territorio costero palestino, indicó este miércoles a AFP su departamento.

Igualmente, autorizó "la emisión de órdenes de movilización de los reservistas necesarios para llevar a cabo la misión", que suman unos 60,000 hombres.

En estos 22 meses de guerra, el ejército israelí tomó alrededor del 75% de la Franja de Gaza.

La Defensa Civil local informó este miércoles que 21 personas murieron en ataques y disparos israelíes.

En el sur del territorio, el ejército israelí afirmó haber matado a una decena de combatientes de Hamás al repeler un ataque de su brazo armado, que por su parte aseguró haber matado a un número indeterminado de soldados israelíes.

Según el ejército israelí, un soldado resultó gravemente herido y otros dos sufrieron heridas leves.

"Hasta 2026"

En los últimos días, Israel intensificó sus ataques aéreos y sus operaciones en tierra en Ciudad de Gaza y los campos de refugiados aledaños, considerados como los últimos bastiones de Hamás.

Los barrios de Zeitún y Al Sabra son objeto de intensos bombardeos, según los habitantes.

La operación militar en Ciudad de Gaza y sus alrededores será "progresiva, precisa y selectiva", explicó el miércoles un responsable militar.

"Algunos de estos lugares son zonas en las que no hemos operado anteriormente, donde Hamás aún conserva capacidad militar", precisó.

La operación "continuará hasta 2026", adelantó la radio militar.

La decisión del titular de Defensa llega dos días después de que el movimiento islamista indicara haber aceptado una nueva propuesta de tregua de los mediadores -Egipto, Catar y Estados Unidos-.

Israel sigue sin reaccionar formalmente a la iniciativa.