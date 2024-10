¿Mamá, quiero ser influencer? La nueva aspiración vocacional de la Gen Z

Conforme las generaciones jóvenes reconfiguran sus aspiraciones laborales, el perfil de Alexis Omman se alinea con una tendencia emergente: el deseo de vivir una vida menos convencional, donde la seguridad financiera tradicional no sea el único motor.

Alexis, un joven originario de Veracruz, dio un giro radical a su carrera al abandonar el mundo financiero para dedicarse a crear contenido en redes sociales. "No me arrepiento de haber dejado las finanzas", afirma, mientras reconoce que el trabajo en el sector no le proporcionaba la motivación para levantarse con energía cada día.

Al iniciar su carrera como influencer, su enfoque se centró en una “felicidad social”, un concepto que él mismo define como la idea de que el contenido positivo y emocional puede ser tan atractivo como el contenido morboso y superficial que domina las redes.