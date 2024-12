4 claves para pedir un aumento de sueldo en tu trabajo

¿Cómo pedir un aumento de sueldo?

Analiza tu desempeño antes de pedir una reunión

Antes de hablar con tu jefe, es importante que definas por qué mereces un aumento de sueldo. Para ello, tendrás que hacer una análisis de tu trabajo: cómo has aportado en tu empresa a alcanzar los objetivos, cuáles han sido tus logros, cómo contribuyes en el trabajo en equipo, el tiempo que has ejercido, cuáles son tus tareas, etc.

Procura reflejar tu valor de manera objetiva. Apóyate mediante ejemplos concretos basados en hechos. Esta información te ayudará a desarrollar argumentos a la hora de solicitar el incremento salarial. Puedes basarte en las siguientes frases y adecuarlas según tu experiencia:

“En los últimos meses he logrado [mencionar caso], lo que contribuyó a [proceso/resultado].”

“He analizado que mi desempeño y mis responsabilidades han crecido significativamente desde que empecé en este puesto [describir situación]...”

Está bien admitir errores, pero acompáñalos con soluciones que hayas hecho. Esto puede permitir que, a la hora de hablar, te perciban como alguien que aprende y busca cómo resolver situaciones de manera estratégica.

Un consejo de Indeed, una plataforma de búsqueda de empleo que ofrece servicios gratuitos para candidatos y empresas, es diseñar una línea del tiempo en el que puedas integrar tus resultados y logros de manera cronológica. De esta manera, tus jefes podrán darse cuenta de tu proceso continuo de autoevaluación.

Ejemplo: “Durante febrero y marzo planifiqué el evento para clientes más grande hasta la fecha. Los comentarios de los clientes y proveedores fueron excelentes y las calificaciones superaron a las del evento del año pasado. En los últimos tres meses, he superado mi cuota de ventas, alcanzando el 110% de mi objetivo”.

Investiga tu puesto en el mercado

Ten un número en mente para pedir tu aumento. Investiga cómo remuneran tu puesto de trabajo o actividades en otras empresas semejantes a la tuya de tu ciudad o país. Esto te dará una idea más clara de cuánto podrías solicitar.

Además, puedes revisar en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para informarte sobre las implicaciones fiscales de un posible aumento. Calcula los impuestos y asegúrate de que la nueva compensación sea la que realmente esperas recibir.

Prepara el momento

Asegúrate de conocer con quién tienes que hablar para solicitar el aumento salarial y busca el momento indicado para agendar una reunión. Procura ser cauteloso y analizar cuál es la salud financiera de tu empresa. Si está atravesando un tipo de crisis o cambios, quizá no sea el mejor momento para una propuesta.

De lo contrario, procura fijar con tu gerente o jefe un momento donde no haya tanto estrés o saturación de labores para poder hablarlo tranquilamente.

Una vez fijado el momento, reflexiona sobre qué podrían preguntarte y cuáles serán las posibles respuestas que darás para argumentar el incremento. También puedes practicar la petición a través de las preguntas y respuestas.

Es hora de negociar

La situación puede ser intimidante, pero ten confianza y destaca tu valor a través de lo que has preparado. Durante la conversación, también da prioridad a cómo la empresa puede beneficiarse si te brinda un aumento, por lo que tendrás que tener en mente algunas propuestas para hacer.

Considera un margen del cual estés dispuesto a ceder, en caso necesario. Mostrar apertura a la negociación puede permitir llegar a un acuerdo.

Después de haber realizado tu petición, y haya una posibilidad y pidan revisarlo, solicita un plazo para conocer la respuesta.

¿Cuánto debería pedir?

Como tal no hay una cantidad exacta de aumento salarial, de acuerdo con BBVA, aunque sí existe un aumento de sueldo por la ley según el porcentaje de la inflación. Lo que puedes hacer es basar una cifra mediante la búsqueda de tu puesto o tareas en otras empresas similares.

¿Qué pasa si rechazan mi petición?

Como todo, existe la posibilidad de recibir una negativa y se tiene que estar preparado para un “no”. Puedes preguntar los motivos del rechazo, ya que puede basarse en factores desconocidos y que no se tiene control.

En ese caso, procura responder de manera proactiva, deja sobre la mesa la solicitud y pregunta cómo puedes mejorar en tu trabajo.

“Entiendo que quizás ahora no sea el mejor momento para un ajuste, pero me gustaría discutir cómo puedo seguir creciendo en la empresa para revisarlo en el futuro.”

En caso de no estar de acuerdo o satisfecho con la negativa, es válido analizar la trayectoria profesional y buscar otras alternativas laborales.