¿Cómo acompañar al talento joven cuando la presión llega antes que la preparación?

Los especialistas consultados plantean ideas clave para transformar las fallas en oportunidades de crecimiento compartido.

El error de un joven también es responsabilidad de quien lo puso ahí. La historia de Rodrigo Parra no es solo la de un portero que falló, sino la de una estructura que lo arrojó al ruedo sin preparación suficiente. En cualquier organización, cuando una persona joven asume una responsabilidad que claramente le queda grande, el problema no recae únicamente en quien comete el error, sino también en quien decidió asignarle esa tarea sin evaluar sus capacidades reales ni brindarle el soporte necesario.

Del error se aprende si existe un sistema para aprender de él. El debut de Parra dejó en evidencia que los errores no se deben criminalizar, sino incorporar en una dinámica institucional de aprendizaje. Fallar es parte del proceso, siempre que exista un marco que transforme la equivocación en una oportunidad de desarrollo. Cuando esto no ocurre, el error se vuelve castigo y no herramienta.

El mentor es el que acompaña cuando el ruido de afuera es más fuerte que la voz interior. Más allá del impacto mediático, la llegada de Keylor Navas representa una posibilidad valiosa: que un joven como Parra pueda observar de cerca cómo se conduce un profesional con experiencia, bajo presión constante. Los libros y cursos sirven, pero la verdadera formación ocurre cuando alguien acompaña a otro en tiempo real, desde la cancha, con empatía y guía práctica.

La preparación emocional es igual de importante que la técnica. El caso Parra mostró que el desempeño en el campo no depende solo de habilidades físicas o técnicas. La dimensión emocional, especialmente en escenarios de alta exposición, es determinante. Por eso, preparar al talento joven requiere incluir herramientas para manejar crisis, recibir retroalimentación y reconstruir la confianza personal después del error.

Las tareas se asignan con base en capacidades, no por emergencia. Muchas veces, en entornos organizacionales, se recurre a perfiles jóvenes por necesidad operativa, sin que necesariamente estén listos para asumir el reto. Cuando eso sucede, la responsabilidad no puede recaer solo en quien aceptó el encargo, sino en el sistema que lo puso ahí sin mecanismos previos de contención, diálogo o supervisión.

No se puede improvisar en caliente lo que no se practicó en frío. La preparación no es solo capacitación técnica, sino también simulación de escenarios complejos. Los equipos que gestionan talento joven deben construir espacios de prueba controlada, en los que los futuros responsables se enfrenten a decisiones bajo presión y reciban retroalimentación antes de estar expuestos a consecuencias reales.

La certeza es la única base sólida para el futuro. En muchas organizaciones se exige a los jóvenes que entreguen resultados inmediatos, pero sin haber construido previamente certezas operativas o estratégicas. Este enfoque cortoplacista puede ser perjudicial. Lo que se necesita es una arquitectura de presente que permita sostener el futuro, paso a paso.

El aprendizaje ocurre en el intercambio, no en el señalamiento. Después de un error, señalarlo no basta. El talento joven necesita un entorno en el que haya espacio para conversar sobre lo ocurrido, identificar causas y trabajar en soluciones. La retroalimentación debe funcionar como una conversación constructiva, no como una sentencia.

Formar talento es una secuencia, no una acción aislada. El desarrollo profesional requiere más que una oportunidad. Se trata de un proceso que inicia con capacitación técnica, continúa con mentoría para acompañar la ejecución y se consolida con coaching para integrar aprendizajes. Solo así se crea un entorno donde el error no significa fracaso, sino avance.