¿Eres estudiante de licenciatura o posgrado? Puedes aplicar a alguna de las becas que ofrece Telmex para apoyar a la formación académica que da apoyo económico de hasta 1,500 pesos y equipo de cómputo. Te compartimos los detalles de la beca en 2025.
Fundación Telmex Telcel da 5,000 becas a estudiantes de alto rendimiento, ¿cómo participar?
Beca Fundación Telmex 2025
La Fundación Telmex Telcel y el Instituto Carlos Slim de la Salud ofrecen hasta 5,000 becas a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en México que destaquen por su dedicación y desempeño académico.
El apoyo brinda un monto económico de 1,200 pesos a 1,500 pesos mensuales, además de equipo de cómputo gratuito para colaborar con los estudios.
Requisitos
Los estudiantes que quieran participar en la convocatoria deberán cumplir con las siguientes bases:
- Ser alumnos regulares con un promedio general mínimo de 8.5 que deberá mantenerse para conservar la beca;
- Estar cursando del primer semestre al antepenúltimo periodo de nivel licenciatura, maestría o doctorado;
- Refrendar semestralmente la beca, acreditando un nivel académico de excelencia sin materias reprobadas;
- Acreditar el programa ASUME durante el primer año de la beca.
El programa ASUME busca fomentar la superación personal y profesional a través de 26 temas sobre valores, autoestima y una visión equilibrada de la vida. Es una iniciativa impulsada por Fundación Carlos Slim con los colaboradores de organizaciones como Grupo Carso.
¿Cómo solicitar el apoyo?
Los estudiantes interesados en inscribirse deberán tramitar su solicitud del lunes 25 de agosto hasta el martes 30 de septiembre de 2025 en la página: https://www.fundaciontelmextelcel.org/becas
Deberán llenar la solicitud, imprimirla, firmarla y enviarla junto a los siguientes documentos:
- Constancia de estudios que contenga:
- Nombre completo del estudiante;
- Nombre de la licenciatura, maestría o doctorado a la que está inscrito;
- Número de periodo académico;
- RVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios) oficial;
- Promedio obtenido en el periodo anterior cursado;
- Historia académica con las materias cursadas al momento y la calificación obtenida en cada materia;
- Número total de periodos del que consta el nivel de estudios.
En caso de que sea más de un documento, también se deberá adjuntar.
-CURP oficial actualizada (no mayor a tres meses de expedición);
- Acta de nacimiento actualizada (no mayor a tres meses de expedición), tramitada con Identificador Electrónico;
- Comprobante de domicilio actualizado (no mayor a tres meses).
- Solicitud de la beca impresa.
- Carta petición y los demás documentos que solicite el formulario.
Los documentos deberán ser enviados por mensajería especializada al Programa Educativo de Fundación Telmex Telcel a la dirección Vizcaínas número 16, Colonia Centro, C.P. 06080 en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
La Fundación Telmex Telcel menciona que los participantes eviten enviar los documentos en folders, protectores, sobres o documentos no solicitados.
La fecha límite para enviar los documentos será el viernes 3 de octubre de 2025.
El incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones de la convocatoria, así como cualquier irregularidad será motivo para declinarla.
🎓💙 ¡Convocatoria de Becas Fundación TELMEX Telcel, abierta! ✨🎓— Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) August 25, 2025
📌 Regístrate del 25 de agosto al 30 de septiembre 2025.
🔗 https://t.co/SrLdZmHMr6
📌 Resultados: 19 al 28 de noviembre 2025
✨ ¡Impulsa tu futuro con una #BecaTELMEXTelcel! pic.twitter.com/FQumjF1P0t
¿Cuándo salen los resultados?
Los concursantes podrán consultar los resultados de la beca en la página oficial de Fundación Telmex Telcel del miércoles 19 al viernes 28 de noviembre de 2025.
Consulta información en https://www.fundaciontelmextelcel.org/
Fundación Telmex e IPN lanzan convocatoria de beca de excelencia
La Fundación Telmex Telcel y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) lanzaron las bases de la convocatoria para la Beca de Excelencia que brinda un apoyo económico equivalente a un salario mínimo vigente en la Ciudad de México, es decir, 8,480.17 pesos mensuales según cifras de la Procuraduría Federal de la Defensa al Trabajo (Profedet).
El apoyo será otorgado durante el ciclo escolar 26-1, que empieza de agosto 2025 a enero de 2026.
La beca está dirigida a estudiantes de nivel superior del IPN en situación regular en modalidad escolarizada que tengan los siguientes supuestos:
- Contar o haber obtenido un desempeño académico sobresaliente, o ser una persona estudiante sobresaliente con una trayectoria regular; o
- Haber obtenido algún reconocimiento académico otorgado por instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, por su desempeño académico, la participación en algún concurso o evento similar académico, o ser reconocido en ámbitos académicos, científicos o de investigación.
La beca priorizará a personas pertenecientes a pueblos indígenas o afromexicanos, personas con alguna discapacidad motriz, visual o auditiva; estudiantes embarazadas; madres o padres; así como aspirantes que hayan sido beneficiarios a la beca Excelencia Telmex-Telcel, Excelencia IPN u alguna otra beca institucional durante el periodo anterior inmediato.
Requisitos
Estar inscrito en alguno de los programas académicos de Nivel Superior del IPN en la modalidad escolarizada;
- Ser persona estudiante en situación escolar regular;
- Demostrar un promedio general mínimo de:
- Área de Ciencias Médico Biológicas y Físico Matemáticas: 9.0
- Área de Ciencias Sociales y Administrativas: 9.5
- Haber cursado como mínimo el 30% del total de créditos del programa académico en el que se encuentre inscrito.
🏅 Tu esfuerzo académico puede abrirte grandes oportunidades.— Dirección de Apoyos a Estudiantes IPN (@daes_ipn) August 28, 2025
Consulta la convocatoria de Excelencia Telmex-Telcel 26/1 y postúlate.
📲 https://t.co/kAKlmUJK4E#ExcelenciaIPN #BecasIPN 🎓📘 pic.twitter.com/SDh4jOQigi
Procedimientos para participar
Las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos:
- Credencial expedida por la Dirección de Administración Escolar (DAE).
- Datos académicos del Sistema de Administración Escolar del Instituto (SAES) y el expediente bancario para cargarlos de manera electrónica en el Sistema Informático de Becas (SIBec).
Para más detalles, consulta la convocatoria completa aquí.
Calendario del proceso
Registro de solicitudes y carga de documentos- Del 26 de septiembre al 3 de octubre de 2023, a excepción de la UPIBI, que tendrá un registro del 13 al 17 de octubre de 2025. Cargar la información en www.sibec.ipn.mx
Revisión de solicitudes y validación de requisitos - Del 6 al 29 de octubre de 2025.
Publicación de resultados - 7 de noviembre de 2025 en las páginas oficiales www.ipn.mx/daes o www.sibec.ipn.mx
Captura de cuenta bancaria - Del 10 al 14 de noviembre de 2025.