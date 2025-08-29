Fundación Telmex Telcel da 5,000 becas a estudiantes de alto rendimiento, ¿cómo participar?

Beca Fundación Telmex 2025

La Fundación Telmex Telcel y el Instituto Carlos Slim de la Salud ofrecen hasta 5,000 becas a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en México que destaquen por su dedicación y desempeño académico.

El apoyo brinda un monto económico de 1,200 pesos a 1,500 pesos mensuales, además de equipo de cómputo gratuito para colaborar con los estudios.

Requisitos

Los estudiantes que quieran participar en la convocatoria deberán cumplir con las siguientes bases:

- Ser alumnos regulares con un promedio general mínimo de 8.5 que deberá mantenerse para conservar la beca;

- Estar cursando del primer semestre al antepenúltimo periodo de nivel licenciatura, maestría o doctorado;

- Refrendar semestralmente la beca, acreditando un nivel académico de excelencia sin materias reprobadas;

- Acreditar el programa ASUME durante el primer año de la beca.

El programa ASUME busca fomentar la superación personal y profesional a través de 26 temas sobre valores, autoestima y una visión equilibrada de la vida. Es una iniciativa impulsada por Fundación Carlos Slim con los colaboradores de organizaciones como Grupo Carso.

¿Cómo solicitar el apoyo?

Los estudiantes interesados en inscribirse deberán tramitar su solicitud del lunes 25 de agosto hasta el martes 30 de septiembre de 2025 en la página: https://www.fundaciontelmextelcel.org/becas

Deberán llenar la solicitud, imprimirla, firmarla y enviarla junto a los siguientes documentos:

- Constancia de estudios que contenga:

Nombre completo del estudiante;

Nombre de la licenciatura, maestría o doctorado a la que está inscrito;

Número de periodo académico;

RVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios) oficial;

Promedio obtenido en el periodo anterior cursado;

Historia académica con las materias cursadas al momento y la calificación obtenida en cada materia;

Número total de periodos del que consta el nivel de estudios.

En caso de que sea más de un documento, también se deberá adjuntar.

-CURP oficial actualizada (no mayor a tres meses de expedición);

- Acta de nacimiento actualizada (no mayor a tres meses de expedición), tramitada con Identificador Electrónico;

- Comprobante de domicilio actualizado (no mayor a tres meses).

- Solicitud de la beca impresa.

- Carta petición y los demás documentos que solicite el formulario.

Los documentos deberán ser enviados por mensajería especializada al Programa Educativo de Fundación Telmex Telcel a la dirección Vizcaínas número 16, Colonia Centro, C.P. 06080 en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La Fundación Telmex Telcel menciona que los participantes eviten enviar los documentos en folders, protectores, sobres o documentos no solicitados.

La fecha límite para enviar los documentos será el viernes 3 de octubre de 2025.

El incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones de la convocatoria, así como cualquier irregularidad será motivo para declinarla.

¿Cuándo salen los resultados?

Los concursantes podrán consultar los resultados de la beca en la página oficial de Fundación Telmex Telcel del miércoles 19 al viernes 28 de noviembre de 2025.