El bloqueo naval de EU contra Venezuela tiene ecos del siglo XX

El presidente de Estados Unidos, Trump, anunció el 16 de diciembre un cerco a los "buques petroleros sancionados" que navegan hacia y desde las costas venezolanas, y desplegó desde septiembre naves de guerra en el Caribe en una ofensiva contra el narcotráfico que ya deja más de 100 muertos.
Para esto, Estados Unidos desplegó una gigantesca flota en el Caribe bajo el argumento inicial de que el objetivo era combatir el narcotráfico.
Caracas, en tanto, denuncia una campaña para derrocar a Maduro y adueñarse de las riquezas del país.
Trump aseguró el lunes que lo más "inteligente" que puede hacer su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, es dimitir.
"Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo”, dijo Trump a periodistas al ser consultado en su casa de Florida. "Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo", añadió en tono de amenaza.
Estas acciones no son inéditas. A lo largo del siglo XX, varias potencias realizaron bloqueos militares, una acción que constituye un acto de guerra, de acuerdo con el derecho internacional, en Latinoamérica.
Estos son algunos de los más importantes:
Venezuela (1902)
En 1902, buques de guerra de Alemania, Italia y el Reino Unido bloquearon puertos venezolanos y amenazaron con iniciar acciones militares en medio de una crisis desatada por la incapacidad de Venezuela de pagar su deuda con estos y otros países europeos.
Inicialmente, Estados Unidos aceptó la coerción sobre Venezuela. Pero la operación militar europea atrajo la atención del entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, quien se amparaba en la doctrina Monroe de 1823 que dictaba una influencia exclusivamente estadounidense en los asuntos americanos, dejando Europa para los europeos.
Roosevelt, temeroso especialmente del avance de Alemania en la región, finalmente movilizó a la flota estadounidense en torno a Puerto Rico.
El presidente de Estados Unidos declaró entonces que su país podría “ejercer el poder policial internacional en casos flagrantes de irregularidades o de impotencia”.
Argentina fue el único país de la región en protestar en forma oficial contra el accionar de Alemania, Reino Unido e Italia. En diciembre de 1902, su canciller, Luis María Drago, publicó la posición argentina sobre el conflicto.
“La deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea”, indica la Doctrina Drago, que se convirtió en un pilar del derecho internacional.
Cuba (1962)
La última vez que hubo un bloqueo naval en el Caribe fue en octubre de 1962, cuando Estados Unidos emplazó sus buques para impedir que la Unión Soviética transportara misiles hasta Cuba.
Fue uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría y el fin de una escalada que comenzó antes incluso de la Revolución Cubana, cuando Estados Unidos instaló sus propios misiles nucleares en Italia y Turquía, y que se aceleró en 1961 con la fallida invasión de Bahía Cochinos, en Cuba, por parte de disidentes apoyados por Estados Unidos.
Los misiles soviéticos en Cuba fueron descubiertos en septiembre de 1962, y el 22 de octubre el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, ordenó una “cuarentena” naval de la isla, evitando usar la palabra “bloqueo” para no dar cuenta de un estado de guerra, de acuerdo con el Departamento de Estado.
La armada estadounidense indica en su sitio web que para bloquear Cuba, Estados Unidos utilizó dos portaaviones, el USS Enterprise y el USS Independencia, además de dos escuadrones de destructores y un gran número de buques de apoyo y logística en el marco de la Fuerza de Tareas 135.
Esta flota, liderada por Robert L. Dennison, interceptó durante un mes todos los buques mercantes y submarinos soviéticos que intentaban llegar a Cuba.
Esa crisis militar y diplomática se resolvió con negociaciones directas entre Washington y Moscú.
Trump habló recientemente con Maduro por teléfono, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, no quiso revelar el contenido de esa conversación.
El presidentes estadounidense "ha demostrado que está dispuesto a hablar con cualquiera", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.
Otros bloqueos
Además de los dos cosas anteriores, hubo otros bloqueos importantes en el siglo XX, aunque estos se realizaron dentro de conflictos armados, a diferencia de los bloqueos en Cuba y el actual en el Caribe.
Uno de los ocurrió durante la guerra de las Malvinas en 1982, cuando Argentina y Reino Unido se disputaron este archipiélago en el Atlántico sur. La guerra estalló el 2 de abril con la invasión y captura de las Islas Malvinas por parte de Argentina, tras lo cual el Reino Unido envió una flota para recuperarlas.
Esta fuerza de tareas británica, centrada en los portaaviones HMS Invincible y HMS Hermes, dispuso un bloqueo de las Malvinas, en poder de Argentina, durante el transcurso del conflicto, que concluyó el 14 de junio de 1982 con una victoria del Reino Unido.
Estados Unidos realizó dos bloqueos más. El primero en Granada en 1983, y el segundo en Panamá en 1989. Los dos conflictos terminaron con victorias estadounidenses.