El bloqueo naval de EU contra Venezuela tiene ecos del siglo XX

Caracas, en tanto, denuncia una campaña para derrocar a Maduro y adueñarse de las riquezas del país.

Trump aseguró el lunes que lo más "inteligente" que puede hacer su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, es dimitir.

"Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo”, dijo Trump a periodistas al ser consultado en su casa de Florida. "Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo", añadió en tono de amenaza.

Estas acciones no son inéditas. A lo largo del siglo XX, varias potencias realizaron bloqueos militares, una acción que constituye un acto de guerra, de acuerdo con el derecho internacional, en Latinoamérica.

Estos son algunos de los más importantes:

Venezuela (1902)

La operación militar europea contra Venezuela atrajo la atención del entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, quien se amparaba en la doctrina Monroe de 1823 que dictaba una influencia exclusivamente estadounidense en los asuntos americano (FOTO: Hulton Archive/Getty Images)

En 1902, buques de guerra de Alemania, Italia y el Reino Unido bloquearon puertos venezolanos y amenazaron con iniciar acciones militares en medio de una crisis desatada por la incapacidad de Venezuela de pagar su deuda con estos y otros países europeos.

Inicialmente, Estados Unidos aceptó la coerción sobre Venezuela. Pero la operación militar europea atrajo la atención del entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, quien se amparaba en la doctrina Monroe de 1823 que dictaba una influencia exclusivamente estadounidense en los asuntos americanos, dejando Europa para los europeos.