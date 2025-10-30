Publicidad

La Inteligencia Artificial no reemplaza a las personas, las potencia

Con una estrategia AI + Human First, Rankmi revoluciona la forma en que las organizaciones gestionan su talento.
jue 30 octubre 2025 02:51 PM
Presentado por: Rankmi
Enrique Besa_CEO_Rankmi
Enrique Besa, CEO de Rankmi, lidera desde México la plataforma HR Tech de origen chileno, que se consolida con más de dos millones de usuarios activos en América Latina. (Cortesía)

Hoy las empresas saben que la transformación digital es clave para mantenerse vigentes, adoptando herramientas que potencian su eficiencia. Por eso, Rankmi , líder en Human Resource Technology (HR Tech), cree que la Inteligencia Artificial (IA) no reemplaza, sino que impulsa y fortalece el talento humano de manera disruptiva y preparada para el futuro.

Ante el auge de la IA, el enfoque de su CEO, Enrique Besa, es claro: si bien optimiza procesos, la conexión humana sigue siendo insustituible.

“Logramos que la tecnología esté al servicio de las personas, generando más productividad, aprendizaje y crecimiento”, resaltó.

Este hecho lo respalda el artículo “Los gerentes representan el 70% de la variación en el compromiso de los empleados” , presentado por Gallup, el cual revela que dicho porcentaje del engagement de un equipo es directamente atribuible a su líder inmediato. Las personas son quienes generan la conexión, el propósito y la lealtad.

Esa es la visión de Rankmi , porque el talento humano es quien promueve la innovación y los resultados de cada compañía. En palabras de su CEO: “En el futuro, las personas serán potenciadas por la IA, en equipos con ‘superpoderes’ para llegar más lejos, aprender más rápido y generar culturas organizacionales más sólidas”.

Con este enfoque, la firma acompaña a las empresas para que sus colaboradores estén al centro de cada decisión y no queden fuera ante el avance de la IA. Un ejemplo de ello es que la plataforma incorpora su perspectiva AI First.

Además, el ejecutivo dejó claro que, gracias a la profundidad y flexibilidad de su soporte digital, puede brindarle a cada empresa las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades.

Bajo ese principio, Rankmi contribuye a automatizar procesos complejos, generar insights accionables a partir de datos duros y ofrecer recomendaciones inteligentes, para que líderes y equipos tomen decisiones más estratégicas y ágiles.

Décimo aniversario con éxito mexicano

Desde su fundación en 2015, Rankmi se ha consolidado como un actor clave en la transformación de la gestión de personas en América Latina. La plataforma, que combina tecnología de punta con un enfoque humano, hoy opera en más de 14 países y suma una comunidad de más de 2 millones de usuarios activos en toda la región, acumulando una década de liderazgo en el mercado.

En México, donde lleva cinco años consolidándose, la compañía reconoce el gran potencial de un mercado en expansión y con necesidades crecientes en materia de Recursos Humanos. Con Enrique Besa al frente, Rankmi apuesta por convertirse en el referente número uno en HR Tech en el país, fortaleciendo su presencia en las principales ciudades como Monterrey, Guadalajara y, por supuesto, la Ciudad de México.

El objetivo: seguir creciendo y posicionarse como la plataforma líder en gestión de personas, impulsando la innovación y el cambio en las organizaciones mexicanas, en línea con su visión de transformar el futuro del trabajo en toda la región.

