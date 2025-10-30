La Inteligencia Artificial no reemplaza a las personas, las potencia

Este hecho lo respalda el artículo “Los gerentes representan el 70% de la variación en el compromiso de los empleados” , presentado por Gallup, el cual revela que dicho porcentaje del engagement de un equipo es directamente atribuible a su líder inmediato. Las personas son quienes generan la conexión, el propósito y la lealtad.

Esa es la visión de Rankmi , porque el talento humano es quien promueve la innovación y los resultados de cada compañía. En palabras de su CEO: “En el futuro, las personas serán potenciadas por la IA, en equipos con ‘superpoderes’ para llegar más lejos, aprender más rápido y generar culturas organizacionales más sólidas”.

Con este enfoque, la firma acompaña a las empresas para que sus colaboradores estén al centro de cada decisión y no queden fuera ante el avance de la IA. Un ejemplo de ello es que la plataforma incorpora su perspectiva AI First.

Además, el ejecutivo dejó claro que, gracias a la profundidad y flexibilidad de su soporte digital, puede brindarle a cada empresa las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades.

Bajo ese principio, Rankmi contribuye a automatizar procesos complejos, generar insights accionables a partir de datos duros y ofrecer recomendaciones inteligentes, para que líderes y equipos tomen decisiones más estratégicas y ágiles.

Décimo aniversario con éxito mexicano

Desde su fundación en 2015, Rankmi se ha consolidado como un actor clave en la transformación de la gestión de personas en América Latina. La plataforma, que combina tecnología de punta con un enfoque humano, hoy opera en más de 14 países y suma una comunidad de más de 2 millones de usuarios activos en toda la región, acumulando una década de liderazgo en el mercado.