Grupo Bimbo es la Empresa Excepcional del año por su impacto social

Las organizaciones premiadas en esta quinta edición ponen en marcha prácticas de alto impacto que fortalecen la economía del país, promueven el progreso e impulsan el bienestar. Para el jurado, Grupo Bimbo es “un ejemplo de lo que significa poner a las personas en el centro de todas sus decisiones”.

De este modo, sus iniciativas más sobresalientes abarcan la transformación digital, el ecosistema de valor compartido, la cultura con propósito, la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la experiencia del cliente, la diversidad e inclusión.

El éxito de Grupo Bimbo reside en la calidad de vida y las oportunidades que brinda a sus colaboradores y toda su cadena de valor. Dichas acciones engloban esfuerzos que van desde impulsar la salud y el crecimiento laboral hasta acompañar a pequeños comercios y fomentar la equidad.

Asimismo, es el reflejo del trabajo de los equipos de las áreas de Sustentabilidad, Personas, Diversidad e Inclusión, Innovación, Marketing, TI, Operaciones, T-Conecta y Compras.

Para Grupo Bimbo, este reconocimiento refuerza la filosofía de construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana, afianzando su relevancia en la industria y su vocación de responsabilidad social. (Cortesía)

Manola Zabalza, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, afirmó que la compañía ha demostrado, durante ocho décadas, una capacidad única para reinventarse y se ha consolidado como una potencia logística y fintech, a la par de ser un referente en liderazgo con sentido social.

Del mismo modo, Rene Freudenberg, presidente del Instituto para el Fomento a la Calidad, subrayó la voluntad de mejora continua y la sencillez como los principios rectores del grupo, en la generación de valor social, ambiental y comercial.

“Estamos reconociendo especialmente a Grupo Bimbo por cómo articula sus prácticas y muestra su trabajo. Cuando se piensa que una empresa lo ha alcanzado todo, la mayor panificadora del mundo se presenta aquí con un espíritu genuino de humildad y aprendizaje”, expresó el ejecutivo en la ceremonia de premiación.

De esta manera, el galardón de Empresa Excepcional 2025 significa una oportunidad para seguir contribuyendo a la prosperidad de México.