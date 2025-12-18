¿Hasta 2026? En esta fecha pagarán la segunda parte del aguinaldo a jubilados del ISSSTE

El instituto tiene su calendario para el depósito del dinero correspondiente a las pensiones que se realiza cada mes; mientras que el pago del aguinaldo se realiza en dos partes, la primera se pagó el 28 de noviembre de 2025 y la segunda se prevé que llegué en enero, junto con el pago mensual de la pensión.

El ISSSTE no ha informado si habrá un tipo de modificación o cambio de fecha.

El aguinaldo es un derecho anual para las personas pensionadas del ISSSTE que se encuentran bajo el régimen conocido como Décimo Transitorio. De acuerdo con la normativa vigente, esta prestación equivale a 40 días de pensión y se otorga en dos exhibiciones.

¿Cuándo es el segundo pago del aguinaldo del ISSSTE?

La segunda exhibición se paga al inicio del año siguiente, junto con la pensión mensual correspondiente a enero de 2026. Debido a que no hay servicios bancarios el 1 de enero de 2026, se prevé que el pago caiga el viernes 2 de enero.

Calendario del ISSSTE para los pensionados este 2025. (Foto: ISSSTE)

¿Cómo acceder a una pensión del ISSSTE?

Para obtener un beneficio pensionario bajo el régimen del artículo Décimo Transitorio, debes verificar que tus datos personales sean correctos y cumplir con los requisitos de edad y años de servicio. Estos son los requisitos establecidos por el ISSSTE.

Pensión por jubilación:

A trabajadores con 28 a 30 años de cotización. A partir del 1º de enero del 2010 existen nuevos requisitos de edad para ser beneficiario de una jubilación (49M/51H), que se incrementarán gradualmente en 1 año de edad por cada dos años calendario:

Pensión por jubilación en el ISSSTE. (Foto: ISSSTE)

Pensión por edad o tiempo de servicios:

(Trabajadores con al menos 15 años de servicio). •

A partir del 1º de enero del 2010 existen nuevos requisitos de edad para ser beneficiario de una pensión por edad y Tiempo de Servicios, ya que se incrementan gradualmente un año de edad adicional, por cada dos años calendario.

• La pensión es equivalente a un porcentaje del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicios.