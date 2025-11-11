Especialista de administración de tiempos

Audi integra un perfil en el área de Finance and Controlling con jornada completa y contrato ilimitado, con sede en San José Chiapa, Puebla. El puesto asiste y ejecuta actividades de contabilidad de nómina, mantiene datos maestros de personal, administra cuentas de pago y reporta aportaciones ante autoridades en materia de impuestos, seguridad social u otras contribuciones aplicables.

Concentra tareas de análisis de datos, operación de nómina y coordinación con líderes de grupo, sindicato y colaboradores. Incluye manejo de bases de datos y herramientas digitales, elaboración de reportes y seguimiento a cuentas de pago. No se limita a la captura administrativa, porque también implica asegurar el cumplimiento del marco normativo en materia laboral, seguridad social e impuestos sobre sueldos.

Desde el plano técnico, exige conocimiento de LFT, LSS e ISR aplicados a salarios. El rol requiere capacidad de análisis, resolución de problemas, trabajo conjunto con otras áreas, respuesta bajo presión, orientación al cliente interno y sentido de responsabilidad en la administración de registros.

Además, implica asegurar integridad en la información, evitar inconsistencias en el cálculo de nómina, atender consultas internas y sostener continuidad operativa en los procesos de pago, reporteo y documentación ante autoridades competentes.

Personal operativo: montaje, carrocerías y prensas, pintura, calidad

Si buscas ingreso al sector industrial hay plazas bajo contrato por tiempo determinado y jornada completa en Production and Logistics. Esta vacante engloba actividades de extensión, ensamblaje, pintura y procesos de soporte dentro del sistema sincronizado de producción.

Cada tramo de la línea exige operación de maquinaria, herramientas y equipos con apego a procedimientos estandarizados. El puesto cubre tareas transversales como control de materiales, coordinación entre áreas, cumplimiento de normas de seguridad, higiene y medio ambiente, así como detección y reporte de anomalías en componentes o procesos.

Dentro de las responsabilidades se incluye garantizar estándares de calidad por etapa, asegurar disponibilidad de insumos en las líneas de producción y participar en ciclos de capacitación técnica y mejora continua.

- Operador de Pintura ejecuta actividades de lijado, detección de fallas, seguimiento al mantenimiento autónomo (TPM) e identificación de mejoras dentro del proceso. También cumple la matriz de habilidades establecida por la empresa y el sistema de producción Audi.

- Operador de Carrocerías y Prensas se encarga del surtimiento de piezas, revisión de componentes, alimentación de material, empaque, manejo de residuos de producción, almacenamiento, inspección y ejecución del mantenimiento preventivo asignado. El rol integra control de procesos bajo estándares definidos por la marca.

- Operador de Montaje supervisa suministro de materiales en línea, revisa herramientas previas al uso, verifica calidad y cumplimiento del objetivo de producción, ejecuta instrucciones técnicas del proceso, identifica áreas de ajuste y da seguimiento a la matriz de habilidades para sostener trazabilidad en su formación.

Personal operativo: logística (montacarguistas, secuenciadores, tractoristas)

Audi también habilitó contrataciones en logística industrial bajo contrato por tiempo determinado, enfocadas en garantizar flujo de suministro, traslado y secuenciación de materiales dentro de la planta.

- Montacarguista tiene como función el abasto de insumos a líneas de producción, revisión diaria del equipo, traslado de materiales y apego a normatividad interna en su operación. Se valora contar con certificación DC3, aunque el texto no indica obligatoriedad para postulación.

- Secuenciador o Picker prepara el material para construcción del vehículo, lo organiza bajo método FIFO, verifica correspondencia de piezas, realiza inspección visual, entrega turno conforme a protocolo y asegura prácticas de seguridad y medio ambiente.

- Tractorista ejecuta suministro de materiales a las áreas asignadas, valida órdenes de trabajo, confirma entregas mediante escaneo, revisa unidades móviles y opera bajo lineamientos de transporte seguro dentro de la planta, integrando cumplimiento en seguridad, medio ambiente y trazabilidad operativa.

Ninguno de los tres perfiles logística exige título profesional como filtro de acceso. Las funciones se centran en ejecución, trazabilidad, manejo de equipo móvil, cumplimiento de protocolos y continuidad en el flujo de producción.

Cómo postularse a las vacantes de Audi en México

Quien busque participar debe ingresar a la plataforma oficial de empleos en https://jobs.volkswagen-group.com , seleccionar la vacante de interés, deslizar al final de la página y activar la opción Apply now o Solicita ahora en la esquina inferior derecha.

Cada aspirante deberá cargar su currículum y una carta de presentación, además de crear un usuario dentro del portal para que la postulación quede registrada en el sistema de reclutamiento.

Solo se aceptan archivos DOCX, PDF, imagen o texto, con un tamaño máximo de 10 MB. La plataforma no admite formatos MSG, PPT o XLS para currículum o cartas. El sistema no permite aumentar el límite de peso de los archivos, por lo que es necesario ajustar la documentación antes de subirla.

Una vez enviado el perfil, la gestión del proceso transcurre por los canales que indique la empresa dentro del portal, conforme a los filtros y etapas internas que el área de reclutamiento determine para cada rol.