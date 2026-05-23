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Las empresas que usan herramientas digitales facturan hasta 4.8 veces más

Solo dos de cada 10 empresas en México utiliza herramientas digitales estratégicas como CRM, ERP o softwares especializados de gestión, según estudio de ASEM y Siigo Aspel.
sáb 23 mayo 2026 10:00 AM
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Empresas que usan herramientas digitales
Ocho de cada 10 empresas ya usa inteligencia artificial, pero no de manera estratégica, según estudio de la ASEM y Siigo Aspel. (iStock)

Incontables son los emprendedores en México que todavía manejan su negocio entre libretas y hojas de Excel. Venden, entregan pedidos, responden a los clientes y revisan pagos casi al mismo tiempo, pero en medio de esa rutina no todos saben realmente cuánto dinero están ganando.

En el estudio Impacto de las plataformas digitales en la gestión empresarial, de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) y Siigo Aspel, se halló que las compañías que utilizan herramientas digitales facturan hasta 4.8 veces más que aquellas que no las usan.

“El 69% de las empresas muere en los primeros tres años”, recordó Juan Carlos Canseco, presidente nacional de la ASEM, durante la presentación del estudio. Y buena parte del problema, según los empresarios que participaron en la investigación, sigue estando en la falta de digitalización.

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El estudio, realizado con 542 empresas de los 32 estados del país, encontró que siete de cada 10 compañías logra ahorrar tiempo, reducir errores operativos o mejorar su capacidad de gestión gracias al uso de herramientas digitales.

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El uso de IA dentro de las empresas dio un salto acelerado en apenas unos meses . Canseco señala que el año pasado solo una de cada 10 compañías utilizaba herramientas de inteligencia artificial y hoy la cifra ya alcanza al 82% de las empresas encuestadas.

Sin embargo, la adopción aún es superficial en muchos casos. La mayoría utiliza IA para tareas básicas, como redactar textos para responder a los clientes, generar correos o crear imágenes rápidas.

David Ortiz, CEO de Siigo Aspel Latam, asegura que pocas compañías están aprovechando herramientas más complejas capaces de automatizar procesos completos.

“Ahí es donde aparece la verdadera diferencia entre sobrevivir y crecer. Hay empresas que venden mucho y aún así cierran porque no tienen control de sus costos o de sus finanzas”, dijo.

¿Qué impide a las empresas adoptar más herramientas digitales?

Las micro y pequeñas empresas son las que muestran el mayor salto cuando adoptan herramientas digitales. Según el estudio, el aumento promedio en ventas alcanza 12% entre compañías pequeñas, una variación mucho más sensible que en empresas grandes.

La investigación también encontró una diferencia importante entre cómo operan las empresas por tamaño. Mientras las microempresas consideran indispensables las redes sociales, WhatsApp o las herramientas de mensajería para vender, las compañías grandes colocan primero softwares contables, ERPs y sistemas de administración financiera.

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Las pequeñas empresas suelen concentrarse en generar ventas inmediatas porque necesitan liquidez constante para sobrevivir. Las grandes, en cambio, priorizan sistemas capaces de ordenar operación, controlar gastos y automatizar procesos.

Y aunque, según el estudio, el 80% de las empresas usa alguna herramienta digital, solo dos de cada 10 utiliza plataformas estratégicas como CRM, ERP o softwares especializados de gestión.

Ortiz asegura que eso provoca que muchas compañías operen en una especie de punto intermedio, pues unas ya dejaron atrás el papel y la libreta, pero todavía no logran profesionalizar completamente su operación.
Las principales barreras para digitalizarse sigue siendo la percepción de costos altos, el desconocimiento técnico y la falta de tiempo.

Incluso hay empresarios que creen que necesitan equipos especializados para implementar tecnología, cuando buena parte de las herramientas actuales ya funcionan bajo modelos simples o gratuitos.

“El problema no es que la tecnología no exista. El problema es que muchas empresas todavía no saben cuánto tiempo y cuántos errores podrían evitar”, sostuvo Ortiz.

Pese a ello, el estudio detecta una señal de cambio. El 68% de las empresas planea adquirir nuevas herramientas digitales durante los próximos 12 meses. “La velocidad del cambio obligará a las empresas a adaptarse mucho más rápido que antes”, apunta Ortiz.

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