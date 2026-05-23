El estudio, realizado con 542 empresas de los 32 estados del país, encontró que siete de cada 10 compañías logra ahorrar tiempo, reducir errores operativos o mejorar su capacidad de gestión gracias al uso de herramientas digitales.

El uso de IA dentro de las empresas dio un salto acelerado en apenas unos meses . Canseco señala que el año pasado solo una de cada 10 compañías utilizaba herramientas de inteligencia artificial y hoy la cifra ya alcanza al 82% de las empresas encuestadas.

Sin embargo, la adopción aún es superficial en muchos casos. La mayoría utiliza IA para tareas básicas, como redactar textos para responder a los clientes, generar correos o crear imágenes rápidas.

David Ortiz, CEO de Siigo Aspel Latam, asegura que pocas compañías están aprovechando herramientas más complejas capaces de automatizar procesos completos.

“Ahí es donde aparece la verdadera diferencia entre sobrevivir y crecer. Hay empresas que venden mucho y aún así cierran porque no tienen control de sus costos o de sus finanzas”, dijo.

¿Qué impide a las empresas adoptar más herramientas digitales?

Las micro y pequeñas empresas son las que muestran el mayor salto cuando adoptan herramientas digitales. Según el estudio, el aumento promedio en ventas alcanza 12% entre compañías pequeñas, una variación mucho más sensible que en empresas grandes.

La investigación también encontró una diferencia importante entre cómo operan las empresas por tamaño. Mientras las microempresas consideran indispensables las redes sociales, WhatsApp o las herramientas de mensajería para vender, las compañías grandes colocan primero softwares contables, ERPs y sistemas de administración financiera.