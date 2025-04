¿Quieres renunciar al trabajo? Piénsalo y toma en cuenta estas sugerencias

“Decidí renunciar a mi trabajo porque tenía una carga excesiva, no descansaba adecuadamente y descuidé mi vida personal. Además de que el ambiente con mi equipo era muy pesado. Las personas no me ayudaban mucho y había cambios en los procesos constantemente, de los cuales daban poco tiempo para asimilarlos”, aseguró Guadalupe, contadora de 39 años.