¿Tu carrera universitaria sí fue negocio o habría sido mejor invertir ese dinero en Cetes?

Calculadora de inversión

Las personas pueden consultar el retorno sobre la inversión (RSI) de sus licenciaturas o carreras técnicas que estén disponibles en el listado del IMCO, sin realizar cálculos adicionales, ya que está automatizado. Para ello, deben entrar al siguiente link: https://comparacarreras.imco.org.mx/roi

La información que necesitarán será:

Nivel educativo (licenciatura o carrera técnica)

Tipo de educación (pública o privada)

Nombre de la carrera

División del plan de estudios (semestres, cuatrimestres, trimestres o años)

Duración

Costo por cada periodo

De acuerdo con Sebastián Corona, investigador del IMCO, la herramienta realizará una estimación del costo total, el tiempo para recuperar el dinero en estudiar y la tasa de retorno sobre la inversión, una cifra anualizada que puede compararse con otras inversiones como:

Cetes: 7.3%

Oro: 12.4% (cifra promedio de la última década)

S&P 500: 14% (con referencia en noviembre de 2025)

Por ejemplo, una persona que estudió la licenciatura de Derecho en una institución privada por 10 semestres, con un costo de 7,500 pesos cada periodo tendrá los siguientes resultados:

Costo total: 75,000 pesos

Tiempo para recuperar la inversión: 3.1meses

Retorno sobre la inversión (RSI): 10,7%

El 10,7% son las ganancias anuales que obtiene la persona de haber cursado Derecho. La cifra es mayor a los rendimientos que brinda los cetes en un año.

¿Cuánto tiempo tarda en recuperar su inversión un estudiante de medicina?

Para este ejercicio, ocuparemos datos de costos anuales de la carrera de medicina en universidades privadas, utilizando la herramienta del IMCO.

Tecnológico de Monterrey

Costo de colegiatura: 38,939.52 pesos

Duración: 8 semestres

Costo total: 311,516 pesos pesos

Tiempo para recuperar la inversión: 12.1 meses

Retorno sobre la inversión (RSI): 7.3%

Anáhuac

Costo de colegiatura: 30,550 pesos

Duración: 12 semestres

Costo total: 366,600 pesos

Tiempo para recuperar la inversión: 14.2 meses

Retorno sobre la inversión (RSI): 7.0%

St. Luke

Costo de colegiatura: 23,600 pesos

Duración: 13 semestres

Costo total: 306,800 pesos

Tiempo para recuperar la inversión: 11.9 meses

Retorno sobre la inversión (RSI): 7.5%

UVM

Costo de colegiatura: 20,068 pesos

Duración: 11 semestres

Costo total: 220,748 pesos

Tiempo para recuperar la inversión: 8.6 meses

Retorno sobre la inversión (RSI): 8.3%

Las cifras anteriores no contemplan costos de inscripción. Los costos fueron otorgados por St Luke.

La carrera de Medicina General tiene 83.0% de probabilidad de obtener un empleo de calidad y es la tercera mejor pagada en México de acuerdo con datos de IMCO.

¿Y se invirtiera en Cetes?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene una Calculadora de rendimientos de Cetes con la cual se puede calcular cuáles serían los ingresos por invertir el costo total de la educación en un año. Bajo esa premisa, los resultados son los siguientes:

Tecnológico de Monterrey

Monto invertido: 311,516 pesos

Ganancia de inversión: 22,522.15 pesos

Anáhuac

Monto invertido: 366,600 pesos

Ganancia de inversión: 26,080.94 pesos

St. Luke

Monto invertido: 306,800 pesos

Ganancia de inversión: 21,828.64 pesos

UVM

Monto invertido: 220,748 pesos

Ganancia de inversión: 15,704.59 pesos