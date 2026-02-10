UAM abre convocatoria 2026 para sus 83 licenciaturas: ¿Cuándo es el registro?

Fases y fechas clave

Del 5 al 17 de febrero - Registro de solicitud, cuestionario socioeconómico y fotografía

Las personas interesadas en participar en la convocatoria deberán ingresar la siguiente información en la página admision.uam.mx :

1) Información personal: nombre completo, fecha de nacimiento y datos generales (domicilio, ciudad de origen, ciudad de residencia, nacionalidad, entre otros).

2) Inclusión y accesibilidad: En caso de ser un aspirante con discapacidad, se necesita compartir para que la UAM brinde acompañamiento durante el proceso.

3) Antecedentes académicos y elección académica: información sobre el bachillerato y la elección de licenciatura.

4) Número de control: al finalizar, el sistema asignará un número de control.

Además del registro, en este mismo periodo, las personas aspirantes a ingresar a la licenciatura en la UAM deberán completar un cuestionario socioeconómico en línea, y enviar una fotografía digital junto con el documento probatorio de escolaridad.

La fotografía deberá tener las siguientes características:

Reciente y a color.

De frente, con el rostro completamente visible.

En formato JPG, con un tamaño máximo de 3 MB, en proporción de fotografía credencial 800x1,000 pixeles.

Con brillo y contraste adecuados, que permitan identificar claramente el rostro (no borrosa).

Fondo blanco y liso.

No utilizar fotografías de la credencial para votar.

No usar lentes ni gafas oscuras.

No usar accesorios en la cabeza (gorro, gorra, sombrero, boina, etc.).

El nombre del archivo no debe contener espacios, acentos, ni caracteres especiales.

La UAM verificará la fotografía en dos días hábiles y si hay algun problema, será notificado. El último día para sustituir la fotografía será el 18 de febrero.

19 de febrero - Límite para subir certificado o constancia de promedio

La UAM solicita que el documento que acredite los estudios de nivel medio superior o constancia de promedio sea enviada entre el 5 al 17 de febrero, pero la institución da como plazo máximo el 19 de febrero para sustituirlo.

En caso de no contar con el documento, se puede generar y adjuntar una carta de aceptación. Pueden consultar el formato aquí .

20 de febrero - Pago del examen

Al finalizar la solicitud, estará la ficha de pago, la cual es personal intransferible y válida únicamente para el proceso de selección en el que fue emitida. El pago deberá realizarse a más tardar el 20 de febrero, dentro del horario hábil del banco.

Se podrá utilizar el sistema Multicobro Banorte para pagar con tarjeta de crédito o débito. No se aceptan pagos por transferencia bancaria u otros métodos no indicados. No se realizarán devoluciones.

La cuota para presentar el examen es de 360 pesos para aspirantes mexicanos, y 1,800 para personas extranjeras.