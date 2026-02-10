UAM abre convocatoria 2026 para sus 83 licenciaturas: ¿Cuándo es el registro?

Fases y fechas clave
Del 5 al 17 de febrero - Registro de solicitud, cuestionario socioeconómico y fotografía
Las personas interesadas en participar en la convocatoria deberán ingresar la siguiente información en la página admision.uam.mx :
1) Información personal: nombre completo, fecha de nacimiento y datos generales (domicilio, ciudad de origen, ciudad de residencia, nacionalidad, entre otros).
2) Inclusión y accesibilidad: En caso de ser un aspirante con discapacidad, se necesita compartir para que la UAM brinde acompañamiento durante el proceso.
3) Antecedentes académicos y elección académica: información sobre el bachillerato y la elección de licenciatura.
4) Número de control: al finalizar, el sistema asignará un número de control.
Además del registro, en este mismo periodo, las personas aspirantes a ingresar a la licenciatura en la UAM deberán completar un cuestionario socioeconómico en línea, y enviar una fotografía digital junto con el documento probatorio de escolaridad.
La fotografía deberá tener las siguientes características:
- Reciente y a color.
- De frente, con el rostro completamente visible.
- En formato JPG, con un tamaño máximo de 3 MB, en proporción de fotografía credencial 800x1,000 pixeles.
- Con brillo y contraste adecuados, que permitan identificar claramente el rostro (no borrosa).
- Fondo blanco y liso.
- No utilizar fotografías de la credencial para votar.
- No usar lentes ni gafas oscuras.
- No usar accesorios en la cabeza (gorro, gorra, sombrero, boina, etc.).
- El nombre del archivo no debe contener espacios, acentos, ni caracteres especiales.
La UAM verificará la fotografía en dos días hábiles y si hay algun problema, será notificado. El último día para sustituir la fotografía será el 18 de febrero.
19 de febrero - Límite para subir certificado o constancia de promedio
La UAM solicita que el documento que acredite los estudios de nivel medio superior o constancia de promedio sea enviada entre el 5 al 17 de febrero, pero la institución da como plazo máximo el 19 de febrero para sustituirlo.
En caso de no contar con el documento, se puede generar y adjuntar una carta de aceptación. Pueden consultar el formato aquí .
20 de febrero - Pago del examen
Al finalizar la solicitud, estará la ficha de pago, la cual es personal intransferible y válida únicamente para el proceso de selección en el que fue emitida. El pago deberá realizarse a más tardar el 20 de febrero, dentro del horario hábil del banco.
Se podrá utilizar el sistema Multicobro Banorte para pagar con tarjeta de crédito o débito. No se aceptan pagos por transferencia bancaria u otros métodos no indicados. No se realizarán devoluciones.
La cuota para presentar el examen es de 360 pesos para aspirantes mexicanos, y 1,800 para personas extranjeras.