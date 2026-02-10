Publicidad

Carrera

UAM abre convocatoria 2026 para sus 83 licenciaturas: ¿Cuándo es el registro?

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) publicó su convocatoria para el proceso de admisión para los trimestres de Primavera y Otoño 2026. Estas son las fechas y requisitos.
mar 10 febrero 2026 04:59 PM
Conforme al Calendario Escolar vigente, el inicio de clases será el 6 de mayo para el trimestre 2026 Primavera y el 17 de septiembre para el trimestre 2026 Otoño. (Andrea Murcia Monsivais)

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ya inició su proceso de selección para ingresar a alguna de sus 83 carreras durante los trimestres de Primavera y Otoño de 2026, que inician clases en mayo y septiembre respectivamente.

Si te interesa participar, te compartimos las fechas clave y requisitos.

La UAM abre convocatoria de licenciatura

La Universidad Autónoma Metropolitana es una de las instituciones públicas de educación superior con presencia en la Ciudad de México y Lerma, en el Estado de México.

El 5 de febrero de este año compartió la Convocatoria del Primer Proceso de Selección 2026, para que aspirantes que estén cursando el último curso de bachillerato o interesados puedan participar en el proceso de selección.

Requisitos

- Haber concluido estudios de Educación Media Superior, sin adeudos de materias y con promedio mínimo de 7.0, o su equivalente, a más tardar el 6 de mayo de 2026 (para el ingreso al Trimestre 2026 Primavera) o 17 de septiembre de 2026 (para el trimestre 2026 Otoño).

- Cumplir con condiciones particulares de la licenciatura solicitada para ser aspirante.

Fases y fechas clave

Del 5 al 17 de febrero - Registro de solicitud, cuestionario socioeconómico y fotografía

Las personas interesadas en participar en la convocatoria deberán ingresar la siguiente información en la página admision.uam.mx :

1) Información personal: nombre completo, fecha de nacimiento y datos generales (domicilio, ciudad de origen, ciudad de residencia, nacionalidad, entre otros).

2) Inclusión y accesibilidad: En caso de ser un aspirante con discapacidad, se necesita compartir para que la UAM brinde acompañamiento durante el proceso.

3) Antecedentes académicos y elección académica: información sobre el bachillerato y la elección de licenciatura.

4) Número de control: al finalizar, el sistema asignará un número de control.

Además del registro, en este mismo periodo, las personas aspirantes a ingresar a la licenciatura en la UAM deberán completar un cuestionario socioeconómico en línea, y enviar una fotografía digital junto con el documento probatorio de escolaridad.

La fotografía deberá tener las siguientes características:

  • Reciente y a color.
  • De frente, con el rostro completamente visible.
  • En formato JPG, con un tamaño máximo de 3 MB, en proporción de fotografía credencial 800x1,000 pixeles.
  • Con brillo y contraste adecuados, que permitan identificar claramente el rostro (no borrosa).
  • Fondo blanco y liso.
  • No utilizar fotografías de la credencial para votar.
  • No usar lentes ni gafas oscuras.
  • No usar accesorios en la cabeza (gorro, gorra, sombrero, boina, etc.).
  • El nombre del archivo no debe contener espacios, acentos, ni caracteres especiales.

La UAM verificará la fotografía en dos días hábiles y si hay algun problema, será notificado. El último día para sustituir la fotografía será el 18 de febrero.

19 de febrero - Límite para subir certificado o constancia de promedio

La UAM solicita que el documento que acredite los estudios de nivel medio superior o constancia de promedio sea enviada entre el 5 al 17 de febrero, pero la institución da como plazo máximo el 19 de febrero para sustituirlo.

En caso de no contar con el documento, se puede generar y adjuntar una carta de aceptación. Pueden consultar el formato aquí .

20 de febrero - Pago del examen

Al finalizar la solicitud, estará la ficha de pago, la cual es personal intransferible y válida únicamente para el proceso de selección en el que fue emitida. El pago deberá realizarse a más tardar el 20 de febrero, dentro del horario hábil del banco.

Se podrá utilizar el sistema Multicobro Banorte para pagar con tarjeta de crédito o débito. No se aceptan pagos por transferencia bancaria u otros métodos no indicados. No se realizarán devoluciones.

La cuota para presentar el examen es de 360 pesos para aspirantes mexicanos, y 1,800 para personas extranjeras.

28 de febrero - Imprime tu comprobante de registro para el examen de prueba

El documento indica la fecha y hora para presentar la prueba. En caso de no poder o requerir una aclaración, se puede solicitar por escrito al correo admision@correo.uam.mx entre el 28 de febrero al 3 de marzo.

2 y 5 de marzo - Examen de prueba

El examen de prueba es obligatorio para el proceso de selección, pero su resultado no tendrá influencia en el examen final.

8 de marzo - Imprime comprobante de registro de examen de selección

En esta fecha podrá descargar la ficha con la fecha y hora para presentar el examen de selección.

Del 10 al 17 de marzo - Examen

La UAM asignará la fecha y hora para presentar el examen que representará el 70% de la calificación final.

El otro 30% consta de las calificaciones de nivel medio superior.

6 de abril - Resultados

Los resultados se emitirán a partir de las 10:00 horas del 6 de abril en el portal admision.uam.mx . En caso de tener problemas técnicos, la UAM proporcionará ayuda y soporte técnico ese mismo día de las 10:00 a las 17:00 horas.

Además, el 22 de abril publicará una lista complementaria para las personas aspirantes que solicitaron ingreso al trimestre 2026 Primavera.

Oferta educativa

La UAM cuenta con 83 licenciaturas en sus 6 divisiones académicas. Para el proceso Selección 2026, estas son las carreras ofertadas:

Guías de estudio

La UAM cuenta con guías de estudio para preparar a los aspirantes que quieran presentar el examen. Se pueden encontrar en la dirección electrónica admision.uam.mx/adm_guias.html , o adquirirlas en las ibrerías UAM al interior de nuestras unidades, Librería Juan Pablos y Librería José Vasconcelos.

Consulta sus direcciones y horarios en la dirección electrónica casadelibrosabiertos.uam.mx.

