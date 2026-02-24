Publicidad

Carrera

Hasta 2 millones de pesos para investigación: así puedes participar en la nueva convocatoria

La convocatoria establece diversos lineamientos para aquellos grupos que deseen participar y acceder a los apoyos en sus proyectos de investigación.
mar 24 febrero 2026 11:44 AM
Los grupos de investigadores que deseen ser beneficiarios de apoyos económicos deben tener en cuenta los requisitos y el calendario establecido por la Secihti. (Foto: iStock)

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) lanza la convocatoria para proyectos en investigaciones científicas y humanísticas en el que hay apoyos económicos de hasta 2 millones de pesos.

Las convocatorias se dirigen a investigaciones humanísticas, ciencia básica y de frontera proyectos de investigación científica y humanística en ejes estratégicos; todos ellos con objetivos concretos pero que comparten en tener como finalidad contar con modelos de investigación que ayude a la implementación de políticas públicas en el país. Estos son los requisitos y las fechas establecidas para los aspirantes, de acuerdo a la dependencia.

Humanística

Se apoyarán proyectos de investigación humanística que contribuyan a la construcción de una agenda nacional, crítica y reflexiva sobre el devenir socio cultural e histórico de la sociedad mexicana desde diversos enfoques y áreas del conocimiento.

La convocatoria se dirige a los siguientes campos del conocimiento: Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias de la Conducta y la Educación.

Se tomará en cuenta a grupos de investigación conformado por al menos tres personas investigadoras adscritas a, como mínimo, dos instituciones nacionales distintas. Se valorará positivamente la diversidad disciplinaria y geográfica del grupo, así como la trayectoria conjunta previa en temas afines.

Las propuestas deberán considerar su desarrollo hasta en tres etapas, con un plan de trabajo por etapa, a llevarse a cabo durante los ejercicios fiscales 2026, 2027 y 2028 apegándose a lo siguiente:

Etapa 1 con un apoyo de 400,000 pesos a desarrollarse en 2026

Etapa 2 con un apoyo de 300,000 pesos a desarrollarse en 2027

Etapa 3 con un apoyo de 200,000 pesos a desarrollarse en 2028

El sistema para postularse se abrirá el 2 de marzo de 2026 a través del siguiente enlace: https://proyectos.secihti.mx/

Habrá una sesión informativa sobre dudas de la postulación el 5 de marzo de 2026 a las 13:00 horas.

Capítulo Ciencia Básica y de Frontera

La Secihti explica que la ciencia básica es el conjunto de actividades científicas orientadas a ampliar el conocimiento sobre los principios fundamentales de la naturaleza, los fenómenos físicos, químicos, biológicos y matemáticos, así como otros sistemas complejos, sin que exista necesariamente una aplicación práctica inmediata.

En tanto, la ciencia de frontera se define como la investigación científica que explora áreas emergentes, innovadoras y de vanguardia, en las que los límites del conocimiento actual son cuestionados o superados, y que tiene el potencial de generar cambios conceptuales, metodológicos o paradigmáticos en su campo de estudio.

Al igual que en el área humanística, se dirige a grupos de trabajo que presenten su proyecto dividido en tres etapas a desarrollarse cada una en 10 meses. Los montos del apoyo son los siguientes:

Etapa 1 con un apoyo de 750,000 pesos a desarrollarse en 2026

Etapa 2 con un apoyo de 750,000 pesos a desarrollarse en 2027

Etapa 3 con un apoyo de 500,000 pesos a desarrollarse en 2028

Es decir, la suma de los apoyos será de 2 millones de pesos

Las áreas del conocimiento que serán aceptadas son las siguientes:

Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra

• Biología y Química

• Medicina y Ciencias de la Salud

• Ciencias de la Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas

• Ingenierías y Desarrollo Tecnológico

El sistema para postularse se abrirá el 2 de marzo de 2026 a través del siguiente enlace: https://proyectos.secihti.mx/

En tanto, la sesión informativa en caso de existir dudas se llevará a cabo el 9 de marzo a las 11:00 horas.

La dependencia federal pone a disposición de los investigadores el siguiente número telefónico para despejar dudas: (55)5322-7708 ext. 6901 de 10:00 a 18:00 horas.

Investigación Científica y Humanística en Ejes Estratégicos

Todas las propuestas deberán considerar su desarrollo hasta en 2 etapas, con un plan de trabajo por etapa, a llevarse a cabo durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027 apegándose a lo siguiente:

Se divide por ejes. (Foto: SECIHTI)
Este proyecto se dividirá por ejes. (Foto: Secihti)

La duración de la etapa 1 podrá ser de hasta seis meses, mientras que para la etapa 2 se podrá considerar una duración de hasta 10 meses.

El sistema abrirá el 27 de febrero de 2026 para los equipos postulantes en el siguiente enlace: https://proyectos.secihti.mx/

Habrá una sesión para aclarar dudas el 4 de marzo de 2026 a las 11:00 horas.

