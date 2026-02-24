Capítulo Ciencia Básica y de Frontera
La Secihti explica que la ciencia básica es el conjunto de actividades científicas orientadas a ampliar el conocimiento sobre los principios fundamentales de la naturaleza, los fenómenos físicos, químicos, biológicos y matemáticos, así como otros sistemas complejos, sin que exista necesariamente una aplicación práctica inmediata.
En tanto, la ciencia de frontera se define como la investigación científica que explora áreas emergentes, innovadoras y de vanguardia, en las que los límites del conocimiento actual son cuestionados o superados, y que tiene el potencial de generar cambios conceptuales, metodológicos o paradigmáticos en su campo de estudio.
Al igual que en el área humanística, se dirige a grupos de trabajo que presenten su proyecto dividido en tres etapas a desarrollarse cada una en 10 meses. Los montos del apoyo son los siguientes:
Etapa 1 con un apoyo de 750,000 pesos a desarrollarse en 2026
Etapa 2 con un apoyo de 750,000 pesos a desarrollarse en 2027
Etapa 3 con un apoyo de 500,000 pesos a desarrollarse en 2028
Es decir, la suma de los apoyos será de 2 millones de pesos
Las áreas del conocimiento que serán aceptadas son las siguientes:
Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra
• Biología y Química
• Medicina y Ciencias de la Salud
• Ciencias de la Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas
• Ingenierías y Desarrollo Tecnológico
El sistema para postularse se abrirá el 2 de marzo de 2026 a través del siguiente enlace: https://proyectos.secihti.mx/
En tanto, la sesión informativa en caso de existir dudas se llevará a cabo el 9 de marzo a las 11:00 horas.
La dependencia federal pone a disposición de los investigadores el siguiente número telefónico para despejar dudas: (55)5322-7708 ext. 6901 de 10:00 a 18:00 horas.