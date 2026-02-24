Humanística

Se apoyarán proyectos de investigación humanística que contribuyan a la construcción de una agenda nacional, crítica y reflexiva sobre el devenir socio cultural e histórico de la sociedad mexicana desde diversos enfoques y áreas del conocimiento.

La convocatoria se dirige a los siguientes campos del conocimiento: Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias de la Conducta y la Educación.

Se tomará en cuenta a grupos de investigación conformado por al menos tres personas investigadoras adscritas a, como mínimo, dos instituciones nacionales distintas. Se valorará positivamente la diversidad disciplinaria y geográfica del grupo, así como la trayectoria conjunta previa en temas afines.

Las propuestas deberán considerar su desarrollo hasta en tres etapas, con un plan de trabajo por etapa, a llevarse a cabo durante los ejercicios fiscales 2026, 2027 y 2028 apegándose a lo siguiente:

Etapa 1 con un apoyo de 400,000 pesos a desarrollarse en 2026

Etapa 2 con un apoyo de 300,000 pesos a desarrollarse en 2027

Etapa 3 con un apoyo de 200,000 pesos a desarrollarse en 2028

El sistema para postularse se abrirá el 2 de marzo de 2026 a través del siguiente enlace: https://proyectos.secihti.mx/

Habrá una sesión informativa sobre dudas de la postulación el 5 de marzo de 2026 a las 13:00 horas.