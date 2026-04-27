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Carrera

Abre registro PASE UAM 2026 para estudiantes de Bachilleres y Conalep para 75 licenciaturas

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) abre registro para que estudiantes del Colegio de Bachilleres (Colbach) puedan solicitar su pase automático a sus carreras.
lun 27 abril 2026 01:22 PM
Abre registro PASE UAM 2026 para estudiantes de Bachilleres y Conalep para 75 licenciaturas
La Universidad Autónoma Metropolitana abrió el registro a PASE UAM 2026 para que estudiantes del Colegio de Bachilleres, así como del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) puedan acceder a sus licenciaturas de forma automática. (Andrea Murcia Monsivais)

A partir del lunes 27 de abril, los estudiantes del Colegio de Bachilleres (Colbach) y Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) del Estado de México podrán registrarse a PASE UAM 2026, la convocatoria para tener acceso a 75 opciones de licenciatura con la cual dispone la institución sin necesidad de hacer examen.

Este año, el cupo aprobado es de más de 1,000 lugares entre las distintas carreras y planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre ellas, Derecho, Administración, Arquitectura e Ingeniería Civil.

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Pase UAM 2026

La convocatoria de la UAM funciona como un pase reglamentado para los estudiantes de sexto semestre de los 20 planteles del Colegio de Bachilleres y 10 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) ubicados en el Estado de México, quienes quieran ingresar a una de las 75 carreras ofertadas por la institución bajo este esquema.

Algunas licenciaturas fueron excluidas en el PASE UAM como Medicina, Estomatología o Enfermería. En caso de querer ingresar a una de ellas, deberá ser por medio del Segundo Proceso de Selección 2026, que requiere examen.

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Requisitos

Para que los estudiantes puedan participar en este proceso, necesitan cumplir con los siguientes requisitos académicos:

- Contar con un promedio general destacado a la fecha de registro. Los mínimos requeridos dependen de la licenciatura, que suelen estar en un rango de 7.5 a 9.5, según cada programa de estudios. Debe corroborarse en la lista publicada por la UAM.

- Concluir el bachillerato en seis semestres ininterrumpidos y continuos, sin haber reprobado asignaturas durante la trayectoria escolar.

- No haber cubierto el bachillerato mediante certificación por evaluaciones parciales o en modalidades diferentes al sistema escolarizado.

Fechas clave

27 de abril al 4 de mayo: Periodo de registro de solicitudes a través del portal: pase.uam.mx

4 de mayo: Fecha límite para completar los siguientes requisitos:

  • Envío de fotografía y comprobante de promedio.
  • Contestar cuestionario socioeconómico.

5 de mayo: Fecha límite para realizar correcciones en caso de que la fotografía o el comprobante de promedio no hayan sido aprobados.

6 de mayo: Fecha límite para efectuar el pago correspondiente.

26 de mayo: Publicación de preaceptados.

17 de septiembre: Inicio de clases 2026 Otoño.

Los aspirantes al PASE UAM tendrán una semana para realizar su registro, que contempla el llenado de solicitud, la carga de fotografía y documentación, el cuestionario socioeconómico, haber realizado el pago al derecho al procedimiento conforme lo establece la convocatoria.

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Pago de registro PASE UAM

Después de haber hecho el llenado de la solicitud, los aspirantes deberán imprimir la ficha de pago, que debe realizarse a través del sistema de pagos en línea (Multipagos Banorte) con tarjeta de crédito o débito.

No se aceptarán transferencias bancarias u otros métodos no indicados por la convocatoria, y tampoco se realizarán devoluciones.

El costo del derecho para aspirantes mexicanos es de 360 pesos, mientras que para estudiantes extranjeros será de 1,800 pesos.

Resultados

El 26 de mayo, la UAM publicará una lista con folios preaceptados con la opción de licenciatura asignada. En este caso, tendrán que seguir las instrucciones para la inscripción según las fechas y procesos establecidos por la universidad, a partir del 1 de junio.

Por el contrario, para las personas que no fueron preasignadas podrán participar en el Segundo Proceso de Selección 2026 y realizar examen para la licenciatura a elección.

El inicio de clases del Trimestre 2026 Otoño será el 17 de septiembre.

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