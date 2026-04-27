Abre registro PASE UAM 2026 para estudiantes de Bachilleres y Conalep para 75 licenciaturas

Pase UAM 2026

La convocatoria de la UAM funciona como un pase reglamentado para los estudiantes de sexto semestre de los 20 planteles del Colegio de Bachilleres y 10 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) ubicados en el Estado de México, quienes quieran ingresar a una de las 75 carreras ofertadas por la institución bajo este esquema.

Algunas licenciaturas fueron excluidas en el PASE UAM como Medicina, Estomatología o Enfermería. En caso de querer ingresar a una de ellas, deberá ser por medio del Segundo Proceso de Selección 2026, que requiere examen.

Requisitos

Para que los estudiantes puedan participar en este proceso, necesitan cumplir con los siguientes requisitos académicos:

- Contar con un promedio general destacado a la fecha de registro. Los mínimos requeridos dependen de la licenciatura, que suelen estar en un rango de 7.5 a 9.5, según cada programa de estudios. Debe corroborarse en la lista publicada por la UAM.

- Concluir el bachillerato en seis semestres ininterrumpidos y continuos, sin haber reprobado asignaturas durante la trayectoria escolar.

- No haber cubierto el bachillerato mediante certificación por evaluaciones parciales o en modalidades diferentes al sistema escolarizado.

Fechas clave

27 de abril al 4 de mayo: Periodo de registro de solicitudes a través del portal: pase.uam.mx

4 de mayo: Fecha límite para completar los siguientes requisitos:

Envío de fotografía y comprobante de promedio.

Contestar cuestionario socioeconómico.

5 de mayo: Fecha límite para realizar correcciones en caso de que la fotografía o el comprobante de promedio no hayan sido aprobados.

6 de mayo: Fecha límite para efectuar el pago correspondiente.

26 de mayo: Publicación de preaceptados.

17 de septiembre: Inicio de clases 2026 Otoño.

Los aspirantes al PASE UAM tendrán una semana para realizar su registro, que contempla el llenado de solicitud, la carga de fotografía y documentación, el cuestionario socioeconómico, haber realizado el pago al derecho al procedimiento conforme lo establece la convocatoria.